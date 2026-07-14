Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCuna del AlmaAitor SanzDrogas en TenerifeObras en AnagaVehículos eléctricos en CanariasAparcamiento guaguas en Tenerife Sur
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Sentencia a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en directo: última hora y reacciones políticas

David Sanchez este martes 6 de Junio a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz

David Sanchez este martes 6 de Junio a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz / Jesús García Hinchado / EXT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. De este modo, el líder socialista está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán a la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, pasando por la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y por el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un tinerfeño denuncia a una funcionaria por una notificación entregada a un tercero y acaba pagando 4.000 euros de costas procesales
  2. Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
  3. El CSIF denuncia que el Ayuntamiento de Santa Cruz usa seguridad privada en funciones de Policía Local
  4. Lo que era y lo que es: Cuesta Piedra
  5. Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda
  6. La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
  7. El Cook Music Fest saca a la venta 200 entradas sorpresa para ver a Don Omar tras agotarse el aforo
  8. Fraga aspira por decimoprimera vez a la Alcaldía de Adeje tras superar un preinfarto

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Rusia ataca un buque civil frente a la costa de Odesa

Doornekamp renueva por una temporada con La Laguna Tenerife

Doornekamp renueva por una temporada con La Laguna Tenerife

'La Gloria untado con gofio' logra el título de Mejor Queso de Canarias 2026: todos los quesos galardonados por islas

'La Gloria untado con gofio' logra el título de Mejor Queso de Canarias 2026: todos los quesos galardonados por islas

El Estatuto de los Trabajadores y un abogado laboralista lo confirman: si sales a fumar o a comerte un bocadillo durante tu jornada laboral, no tendrás que devolver ese tiempo a la empresa

El Estatuto de los Trabajadores y un abogado laboralista lo confirman: si sales a fumar o a comerte un bocadillo durante tu jornada laboral, no tendrás que devolver ese tiempo a la empresa

Tenerife destina 30.000 euros a pymes y micropymes para impulsar la igualdad y la conciliación laboral

Tenerife destina 30.000 euros a pymes y micropymes para impulsar la igualdad y la conciliación laboral

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación

Arona aumenta su patrimonio documental: incorpora una valiosa colección inédita del exalcalde Buenaventura Ordóñez Vellar

Arona aumenta su patrimonio documental: incorpora una valiosa colección inédita del exalcalde Buenaventura Ordóñez Vellar

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Tracking Pixel Contents