VIDEO | El 'mandato' del Rey se ha cumplido: solo aceptaba que la selección llegara a la final

El calendario y los compromisos mandan. Si la selección española quería volver a ver a Felipe VI en la grada durante el Mundial (ya estuvo en México, en el partido contra Uruguay), tenía que llegar hasta la final. La agenda oficial del Rey no le ha dejado margen para una escapada antes del último partido: el viernes pasado estuvo en Murcia en la entrega de Reales Despachos de la Academia General del Aire y del Espacio, el acto que culmina la formación militar de la princesa Leonor, y este martes 14, fecha de la semifinal de España contra Francia, ha presidido junto a la reina Letizia la ceremonia de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatre del Liceu, en Barcelona.

La broma se escribe sola: el Monarca solo podía 'aceptar' que España llegara a la final. No por falta de interés futbolístico, sino por pura incompatibilidad de agenda. España ganó a Bélgica el viernes 2-1 a Bélgica, el mismo día en que los Reyes y Sofía estuvieron en San Javier para acompañar a Leonor en el remate de su etapa castrense. Este martes, en la semifinal que le ha ganado a Francia 0-2, Felipe VI y la Reina han asistido a otro de los compromisos institucionales más relevantes del verano, en Barcelona. La final, en cambio, ha quedado marcada en rojo como la única fecha con verdadero encaje: el domingo 19 de julio, en Nueva York (EEUU). La selección española ha cumplido y ha llegado hasta ahí, el partido ya no competirá con ningún acto público anunciado de la Corona.

Los Reyes y sus hijas, viendo el partido en un hotel de Barcelona. / CASA DE SM EL REY

La familia real ha visto la semifinal en un hotel de Barcelona, ya que se han quedado a dormir en la capital catalana tras el acto en el Liceu. Este miércoles, irán a Girona, donde Leonor y Sofía tienen previsto visitar las ruinas de Empúries y otros actos enmarcados en las actividades de la Fundación.

La presidenta de México y el Mundial

Felipe VI tuvo que engarzar su agenda política a la deportivo-institucional recientemente. El pasado 25 de junio viajó a Guadalajara (México) para presenciar el encuentro entre España y Uruguay. Aquel desplazamiento fue mucho más que una cita deportiva. Antes de llegar al estadio hizo escala en Ciudad de México para reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, en un encuentro que sirvió para cerrar la crisis diplomática abierta después de que el Gobierno mexicano excluyera al Rey de su toma de posesión y mantuviera la reclamación de una petición de perdón a España por los abusos cometidos durante la conquista de América. El Mundial se convirtió entonces en el escenario elegido para escenificar el deshielo entre ambos países.

El Rey está siempre pendiente de la selección de fútbol. A finales de mayo, 'ayudó' al entrenador, Luis de la Fuente, a comunicar los nombres de los convocados. El jefe de Estado participó en un vídeo que se emitió en el acto de presentación organizado por la Federación en el que una serie de ciudadanos anónimos fue diciendo los nombres de los seleccionados. "Esta es la lista de todo un país. Es la lista de España", remató el Rey.