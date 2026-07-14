El PP se pliega a Vox y acepta introducir la "prioridad nacional" en los presupuestos de la Comunidad Valenciana

Dicho y hecho. Vox exigía ver plasmada la "prioridad nacional" en los Presupuestos de la Generalitat y la "prioridad nacional" estará, negro sobre blanco, en la ley presupuestaria del Consell de Juanfran Pérez Llorca para 2026. El PP accedió este lunes a las exigencias de su socio, que de nuevo vuelve a imponer su marco ideológico pese a estar en clara minoría frente al PP en las Corts (40 diputados frente a 13), y aceptó todas y cada una de las enmiendas presentadas por Vox para introducir este concepto en el acceso a vivienda pública. La C. Valenciana se convierte así en la primera autonomía donde la "prioridad nacional" se refleja en unos presupuestos. El término todavía podría incluirse en más ámbitos como Servicios Sociales, cuyas enmiendas todavía no se han votado en comisión.

Este lunes se debatía el primer bloque de enmiendas parciales y PP y Vox han vuelto a dejar patente su total sintonía, aplicando el rodillo para tumbar prácticamente todas las de la izquierda y respaldándose mútuamente en las propias. De las cerca de una veintena de propuestas de modificación que presentó Vox sobre las líneas de actuación de la Vicepresidencia Primera (donde se integra vivienda), el PP le aceptó todas, algunas con ligeros matices.

Así, además de la citada "prioridad nacional" para acceder a vivienda pública, que se incorpora en múltiples ámbitos como principio rector, incluso para jóvenes o en municipios en riesgo de despoblación, los de Santiago Abascal también consiguen el apoyo del PP para triplicar la inversión en políticas de 'desokupación' (de 500.000 a 1,5 millones), para reorientar casi otro millón de euros destinado a subvenciones a ONG para "inclusión" a "entidades que impulsen programas de retorno voluntario" de migrantes, para impulsar "medidas de conciliación" en lugar de "planes de igualdad" o para eliminar referencias a la "promoción de la igualdad del colectivo LGTBI".

¿En qué consiste la prioridad nacional?

El principio de "prioridad nacional" pasará ahora a "inspirar" cualquier proceso público para obtener una vivienda pública y se basará en el arraigo, como quería el PP, pero siguen sin concretarse los plazos temporales. Según la propuesta de Vox acatada por los de Pérez Llorca, se exigirá "arraigo real y prolongado, basado en el empadronamiento histórico en la C. Valenciana".

Además, "reforzará los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa", valorando "la trayectoria de cotización", la "existencia de familiares de primer grado residentes en la C. Valenciana" así como "cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera con la región".

Este concepto aplicará también, en virtud de estas enmiendas que el PP ha aceptado a Vox, en los procesos de adjudicación de vivienda o en la concesión de avales a jóvenes, incluso aquellos que quieran instalarse en "zonas rurales despobladas", municipios en los que precisamente existe un déficit de población y continuamente tratan de atraer a nuevos vecinos.

El "retorno voluntario"

Además de la parte teórica, las enmiendas también cambian el dinero de manos. Por ejemplo, triplican los fondos para 'desokupaciones' al asignar 500.000 euros a "víctimas de ocupaciones ilegales" de vivienda y otros 500.000 a la "recuperación" de estos inmuebles que sean públicos a través de una 'oficina' autonómica. Ese millón de aumento se retrae de convenios de vivienda con otros organismos y de planes de mantenimiento del parque público.

Asimismo, el PP ha apoyado la enmienda de Vox que plantea convertir la Oficina Valenciana de Inclusión en la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno, con un presupuesto de 915.000 euros. Su finalidad será "dar soporte a entidades que impulsen programas, guías y actuaciones dirigidas a fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes que se encuentran en la C. Valenciana".

PP y Vox también han pactado para retirar 320.000 euros para el "fomento de la diversidad a través del arte urbano en los municipios" y asignarlos a un programa para "el fomento de la integración ciudadana en el municipalismo". Sin embargo, en otra enmienda también aceptada por los populares se modifican los objetivos de este programa, que pasa a "fomentar y dar información sobre el retorno voluntario de personas migrantes a sus paísese de origen en el ámbito local".

De "igualdad" a "conciliación"

El PP también ha permitido que Vox deje su sello en materia de Igualdad, transigiendo con que el programa para la elaboración e implantación de planes de igualdad en empresas pase a denominarse "de ayudas para la implantación de medidas de conciliación familiar". Asimismo, ha forzado al PP a cambiar los objetivos de la dirección general de Diversidad, hasta ahora responsable de "promover la igualdad del colectivo LGTBIQ+" y que a partir de ahora promoverá la igualdad "de todas las personas independientemente de su orientación sexual".