El primer abogado de Ábalos dice que nadie ha pagado su defensa, ni su cliente ni el PSOE

El primer abogado del exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, José Aníbal Álvarez, a quien Leire Díez habría ofrecido que el PSOE abonase sus honorarios a través de una sociedad, ha asegurado que no llegó a cobrar nunca de nadie por ejercer esta defensa, ni de su cliente ni del Partido Socialista, motivo por el que finalmente habría renunciado a seguir representándole.

En su declaración este lunes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, que se ha prolongado casi una hora, el abogado ha reconocido que la exmilitante socialista le ofreció pagarle los honorarios por la defensa de Ábalos a través de una sociedad, pero que se negó rotundamente porque él solo cobra directamente de su cliente o de una sociedad relacionada con este para evitar problemas, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Durante el interrogatorio también le han preguntado acerca de dos reuniones que mantuvo el 15 y el 22 de julio de 2024 en su despacho con Leire Díez y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, quien está siendo ahora juzgado por el caso Kitchen presuntamente orquestado desde la cúpula de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentos al extesorero Luis Bárcenas que pudieran perjudicar al PP o a sus dirigentes.

En estas reuniones, que Leire Díez grabó subrepticiamente, José Aníbal Álvarez, según ha declarado, se limitó a actuar como mediador y en ellas la exmilitante socialista le habría ofrecido a Martínez un pacto con la Fiscalía, que pide para él 15 años de cárcel en Kitchen, a cambio de aportar documentación que perjudicase al PP.

Según ha explicado Aníbal, en la segunda reunión él acabó abandonando la sala en la que estaban reunidos y ha señalado que tampoco cobró a Martínez por esta gestión. En las grabaciones de estos encuentros, que le fueron incautadas a la exmilitante socialista por la Guardia Civil, Leire Díez afirma que su objetivo es "limpiar".

"Mi objetivo es limpiar. Yo no tengo ningún objetivo contra nadie. Si hay un mando que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera. Si hay un policía que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera", explicó Díez a Martínez en su segundo encuentro, tras decirle que sabía que él no había sido un "arma libre".

Respecto al caso Koldo, Aníbal Álvarez también ha negado que Díez coordinase las defensas de Ábalos y Koldo García, algo a lo que, ha dicho, él se habría negado.

La citación del letrado se produjo a raíz de un informe de la UCO en el que deduce, de los mensajes intervenidos a Díez en su móvil, que esta habría ofrecido que el PSOE le pagase sus honorarios por la defensa de Ábalos.

Sin embargo, según los investigadores, "no se habrían cumplido los plazos y cauces acordados para su abono, teniendo que intermediar para ello Leire", y "según fuentes abiertas, finalmente este abogado rechazó la defensa de esta persona por incumplimiento de pagos", añade el atestado.

José Aníbal Álvarez es el segundo abogado vinculado al caso Koldo que declara ante el juez Pedraz en esta ronda de interrogatorios del caso Leire y que esta semana ha entrado en una fase decisiva con las declaraciones, este jueves, como imputados de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su DAO, Manuel Llamas.

El primer abogado en comparecer, en su caso como imputado, fue Jacobo Teijelo, quien ostenta la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que se reunió junto a Leire Díez en la Fiscalía General del Estado con el número dos del ex fiscal general Álvaro García Ortíz, Diego Villafañe, quien también prestará el miércoles declaración como testigo en relación a esos encuentros.

Este martes comparecerá una tercera abogada, Leticia de la Hoz, defensora de Koldo García y a la que Pedraz ha imputado por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que no ratificara ante los tribunales su afirmación pública de que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a cambio de pagarle una serie de favores valorados en 250.000 euros.