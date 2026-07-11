Óscar López será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid tras superar el máximo de avales en las primarias

El PSOE de Madrid ha confirmado este sábado que Óscar López será su candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid después de superar el umbral de avales exigido en el proceso de primarias internas.

Según ha informado el PSOE de Madrid, López ha rebasado los 2.092 avales requeridos, una cifra que representa el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid. El dirigente socialista ha recibido más de 4.400 avales de apoyo.

La formación también ha comunicado que ninguna otra precandidatura alcanzó el mínimo necesario para continuar en el proceso, por lo que López queda proclamado como candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Durante un acto celebrado en Fuenlabrada, el secretario general del PSOE-M agradeció el respaldo de la militancia. "Es un inmenso honor ser el candidato socialista con el apoyo de los militantes", afirmó, antes de agradecer "los más de 4.400 avales recibidos".

Vivienda, sanidad y educación

López situó la vivienda como una de las prioridades de su candidatura y anunció su intención de reunir a los alcaldes y alcaldesas socialistas de la región para impulsar "el mayor plan de vivienda pública en la historia de esta región".

"Aplicaremos la ley de vivienda para topar los precios del alquiler", aseguró. También defendió una mayor regulación de los pisos turísticos "para que Madrid no se convierta en un parque temático".

El candidato socialista reivindicó asimismo el Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno central, dotado —según indicó— con 1.113 millones de euros para la Comunidad de Madrid, además de la construcción de más de 10.000 viviendas asequibles en la Operación Campamento y la futura promoción de 500 viviendas de alquiler asequible en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.

La defensa de la sanidad y la educación públicas centró igualmente parte de su intervención. López apostó por reforzar la financiación de las universidades públicas madrileñas y por reducir las listas de espera sanitarias mediante un aumento de profesionales y recursos.

Cambio climático y relevo político

El dirigente socialista también defendió medidas de adaptación al cambio climático, entre ellas la mejora de la climatización en los centros educativos. "La respuesta no puede ser el 'si hace calor, hace calor'", señaló.

López concluyó su intervención apelando a un cambio político en la Comunidad de Madrid tras más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular. "Madrid necesita un cambio. Madrid necesita que seamos valientes", afirmó.

Con su proclamación, Óscar López será previsiblemente el candidato del PSOE que se enfrente a la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en las elecciones autonómicas de 2027.

Fuente: El Periódico de España