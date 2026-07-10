Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCorredor tinerfeño de 75 añosColchonetas en Las TeresitasEnfermeros canarios en el exteriorNueva LíneaNuevo parque en Santa Cruz de Tenerife
instagramlinkedin

Universidad madrileña

La nota de corte de Políticas en la Carlos III se dispara tras anunciarse que Leonor estudiará ese grado: de 9,5 a 10,7

Este umbral no condiciona el acceso de la Princesa de Asturias, que llegará a este centro público desde el bachillerato internacional

La Princesa Leonor, el 24 de octubre de 2025, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, en Oviedo.

La Princesa Leonor, el 24 de octubre de 2025, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, en Oviedo. / Raúl Terrel - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La nota de corte del Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid se ha disparado en la primera adjudicación de plazas para el curso 2026-2027. El acceso pasa de los 9,542 puntos del pasado año a 10,728 sobre 14, un incremento de 1,186 puntos. Es el umbral más alto de este centro de toda su historia para estos estudios concretos.

La subida coincide con el año en que la Casa del Rey anunció que la princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III una vez concluya su formación militar. Aunque no puede establecerse una relación de causa y efecto entre ambos hechos, la decisión de la heredera ha situado estos estudios en el foco informativo durante los últimos meses y ha dado una visibilidad inédita a una titulación que habitualmente no concentra tanta atención pública.

La incorporación de Leonor no dependía, en cualquier caso, de esta nota de corte. La Princesa accederá a la universidad a través del Bachillerato Internacional que cursó en el UWC Atlantic College de Gales, cuya admisión en las universidades españolas se realiza mediante un procedimiento específico de acceso y homologación, distinto del de los estudiantes que concurren por la vía ordinaria de la PAU. Por eso ya supo hace semanas que iba a entrar y así lo anunció la Zarzuela.

Felipe VI y la Princesa Leonor realizan un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier, Murcia, en el marco de la instruccíón militar de la heredera a la corona.

Felipe VI y la princesa Leonor realizaron un vuelo de instrucción en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier, Murcia, en el marco de la instruccíón militar de la heredera a la Corona. / CASA DE SM EL REY

El aumento de la demanda, además, no parece limitarse al grado simple. También han registrado incrementos varios dobles grados de la Universidad Carlos III que combinan Ciencias Políticas con otras disciplinas, un comportamiento que apunta a un mayor interés por este ámbito académico en su conjunto tras conocerse que la heredera del trono se ha decidido por esos estudios.

Noticias relacionadas y más

Leonor ha acabado esta semana su formación militar de tres años y empezará a primeros de septiembre su etapa universitaria. La Princesa de Asturias ha pasado por los tres ejércitos y este viernes el Rey ha entregado los reales despachos de empleo en la Academia general del Aire y del Espacio, en Murcia.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios mayores de esta edad no están obligados a ser presidentes de la comunidad
  2. Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
  3. Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
  4. Sanción de 30.000 euros a la empresa de parques y jardines de Santa Cruz de Tenerife
  5. Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
  6. La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
  7. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  8. El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín

Loro Parque se suma al rescate del tigre de Sumatra, la subespecie más amenazada del planeta

Loro Parque se suma al rescate del tigre de Sumatra, la subespecie más amenazada del planeta

Nuevo impulso para la rehabilitación del firme de dos carreteras de Tenerife

Nuevo impulso para la rehabilitación del firme de dos carreteras de Tenerife

La Junta de Andalucía y la Guardia Civil apuntan al tendido eléctrico como el posible origen del incendio en Los Gallardos

La Junta de Andalucía y la Guardia Civil apuntan al tendido eléctrico como el posible origen del incendio en Los Gallardos

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

Nathy Peluso no actuó en Tenerife pero visitó La Tejita, una de las playas más famosas de Tenerife

Nathy Peluso no actuó en Tenerife pero visitó La Tejita, una de las playas más famosas de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife refuerza las guaguas nocturnas por el concierto de Sting y las fiestas de Igueste

Santa Cruz de Tenerife refuerza las guaguas nocturnas por el concierto de Sting y las fiestas de Igueste

La Policía Canaria intensifica los controles al transporte público en el aeropuerto Tenerife Sur

La Policía Canaria intensifica los controles al transporte público en el aeropuerto Tenerife Sur

Baile de Magos y Romería de San Benito Abad 2026 este fin de semana en La Laguna: todos los detalles

Baile de Magos y Romería de San Benito Abad 2026 este fin de semana en La Laguna: todos los detalles
Tracking Pixel Contents