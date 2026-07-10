Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCorredor tinerfeño de 75 añosColchonetas en Las TeresitasEnfermeros canarios en el exteriorNueva LíneaNuevo parque en Santa Cruz de Tenerife
instagramlinkedin

Caso Leire

La Fiscalía pide a Pedraz imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado del móvil

El Ministerio Público respalda la petición de la UCO tras el informe que atribuye al expresidente de Correos un papel en los hechos investigados por la Audiencia Nacional

La Fiscalía pide a Pedraz imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado del móvil

La Fiscalía pide a Pedraz imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado del móvil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que impute a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, y autorice el volcado de su móvil, como pidió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que a través de un informe implicó al también expresidente de Correos en el caso Leire.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que el Ministerio Fiscal ha apoyado el volcado y análisis del móvil de Serrano, lo que implica darle a este la condición de investigado en el procedimiento que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Noticias relacionadas

La Fiscalía da este paso después de que los investigadores de la Guardia Civil apuntasen a la implicación de Serrano, tanto en la rama que investiga la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI" como en la supuesta organización que se dedicaba presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los propietarios mayores de esta edad no están obligados a ser presidentes de la comunidad
  2. Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
  3. Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
  4. Sanción de 30.000 euros a la empresa de parques y jardines de Santa Cruz de Tenerife
  5. Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
  6. La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
  7. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  8. El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín

Nathy Peluso no actuó en Tenerife pero visitó La Tejita, una de las playas más famosas de Tenerife

Nathy Peluso no actuó en Tenerife pero visitó La Tejita, una de las playas más famosas de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife refuerza las guaguas nocturnas por el concierto de Sting y las fiestas de Igueste

Santa Cruz de Tenerife refuerza las guaguas nocturnas por el concierto de Sting y las fiestas de Igueste

La Junta de Andalucía apunta al tendido eléctrico como el posible origen del incendio en Los Gallardos

La Junta de Andalucía apunta al tendido eléctrico como el posible origen del incendio en Los Gallardos

La Policía Canaria intensifica los controles al transporte público en el aeropuerto Tenerife Sur

La Policía Canaria intensifica los controles al transporte público en el aeropuerto Tenerife Sur

Baile de Magos y Romería de San Benito Abad 2026 este fin de semana en La Laguna: todos los detalles

Baile de Magos y Romería de San Benito Abad 2026 este fin de semana en La Laguna: todos los detalles

La Policía libera a 26 'esclavas sexuales' de la mafia china que fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

La Policía libera a 26 'esclavas sexuales' de la mafia china que fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

La DGT lo confirma: multas de 200 euros para los conductores tinerfeños que no lleven en regla estos elementos del coche durante los viajes de verano

La DGT lo confirma: multas de 200 euros para los conductores tinerfeños que no lleven en regla estos elementos del coche durante los viajes de verano

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis
Tracking Pixel Contents