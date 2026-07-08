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Page exige a Sánchez una Conferencia de Presidentes y que "no avance más en el atropello a la igualdad" que supone la nueva financiación

El presidente de Castilla-La Mancha dice que el modelo presentado es "resultado del chantaje de los independentistas"

Reclama que primero se aprueben los Presupuestos "para saber si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en un acto el pasado domingo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en un acto el pasado domingo. / Ismael Herrero / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido hoy a Pedro Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes para hablar del nuevo modelo de financiación autonómica propuesto, que ha calificado como "el resultado del chantaje de los independentistas".

García-Page ha pedido también que "no se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta". En una intervención pública en Albacete, el dirigente castellano-manchego ha pedido al Ejecutivo de su partido que "tenga el coraje" de convocar el órgano que reúne al Gobierno con los presidentes autonómicos para que "a la cara lo podamos discutir".

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El dirigente socialista ha pedido al Gobierno que primero presente y apruebe los Presupuestos Generales del Estado "para saber si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio".

Fuente: El Periódico

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