El abogado de Villarejo ratifica ante el juez que Leire Díez le ofreció contactar con el fiscal general del Estado para ayudarle

Nueva testifical sobre las ofertas que Leire Díez iba haciendo en sus intentos de parar investigaciones contra el PSOE. Este miércoles ha sido Antonio José García Cabrera, el abogado del excomisario José Manuel Villarejo, el que ha aportado otro testimonio incriminatorio.

No se trata de un testimonio nuevo, en cualquier caso, que vaya a cambiar el camino de la instrucción judicial. Cabrera ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de Leire Díez, lo mismo que declaró a la Guardia Civil, interrogado como testigo, el pasado 28 de mayo, y que la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado recogió en uno de sus informes elevados al juez.

Ha quedado confirmado por García Cabrera, de nuevo como testigo, ante Pedraz que Leire Díez le ofreció ayuda con la Fiscalía General del Estado, si bien el letrado nunca creyó a la entonces muñidora socialista, aunque escuchó sus tentaciones en al menos dos ocasiones. Como consecuencia de su desconfianza, tampoco tramitó reunión alguna de él o de Villarejo con ningún representante del ministerio público, según su versión.

“Estuve con el FGE”

“Buenos días Antonio. El jueves estuve con el FGE. Cuando puedas hablamos”. Según el informe de la UCO que recoge sus interrogatorios a testigos, ese mensaje se lo puso Leire Díez al abogado García Cabrera el 8 de abril de 2025 a través de la aplicación de mensajería Signal, vía de comunicación pretendidamente blindada.

El mensaje es la supuesta desembocadura de otras ofertas de Leire Díez al letrado, en dos reuniones mantenidas en 2024, una en un bar cercano a la Audiencia Nacional y otra en un restaurante madrileño.

En su testifical ante la Guardia Civil, el letrado de Villarejo admitió que la intermediaria socialista le ofreció “mantener unas reuniones con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra Villarejo”, según el informe policial hoy confirmado.

Leire Díez le animó a que llamara a la Fiscalía, pero el abogado, según dijo en mayo a la Guardia Civil y también este miércoles al juez, no llegó a hacerlo en ningún momento.

En aquella primera oferta no precisó Díez si se refería a la Fiscalía Anticorrupción o algún fiscal de la Audiencia Nacional. Pero en el mensaje enviado por Signal, y del que la UCO tiene una copia tras la intervención del teléfono móvil de Leire, aparecen las siglas FGE, las que, en este contexto de conversación, corresponden a la Fiscalía General del Estado. Entonces ocupaba ese algo cargo Álvaro García Ortiz.

Lo que Leire Díez ofrecía a cambio de atraerse a Villarejo a su causa le pareció al abogado "fantasioso".