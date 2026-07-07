En un escrito
Zapatero pide suspender la inspección de Hacienda que ve unilateral y caprichosa
Argumenta la defensa de Zapatero que pese a existir un procedimiento penal en tramitación "la AEAT decide unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado"
EFE
La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido tanto al juez como a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección que Hacienda le ha abierto tras ser imputado, que se extiende a su esposa, y que considera "unilateral" e iniciada "caprichosamente".
El exlíder del PSOE ha enviado un escrito a la Agencia Tributaria en la que pide declarar la nulidad de las inspecciones tributarias o, de forma subsidiaria, que Hacienda suspenda de oficio sus actuaciones inspectoras por prejudicial penal, al estar Rodríguez Zapatero investigado penalmente en la Audiencia Nacional.
Argumenta la defensa de Zapatero que pese a existir un procedimiento penal en tramitación "la AEAT decide unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado".
Además, al comunicar su inspección Hacienda pide colaboración tanto a Zapatero como a su mujer, María Sonsoles Espinosa, lo que a juicio de su letrado coloca al expresidente "en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar activamente con las AEAT puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa".
Fuente: El Periódico
- El alojamiento más singular de Canarias: una casa sobre un acantilado de El Hierro que solo se puede reservar por carta
- La Policía Nacional detiene al propietario y al encargado de un pub de Las Verónicas en el que encontraron cocaína, ketamina y crack
- «Escuché su voz diciéndome que no me rindiera»
- El escultor y guía turístico Luis Alonso propone transformar el monumento a Franco en un homenaje al Carnaval de Santa Cruz
- El CD Tenerife remodela y blinda su centro del campo con cinco movimientos: dos fichajes, tres salidas y una incógnita
- Muere José Antonio Hernández Torres 'Jocha', uno de los deportistas más queridos de La Laguna
- La Policía Local de La Laguna multiplica las multas por drogas tras activar controles vecinales
- La Guardia Civil detiene en Tenerife a dos hombres que estafaron 150.000 euros con la falsa venta de terrenos