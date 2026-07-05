Un perito apunta a "carencias relevantes" en la tasación oficial de las joyas de Zapatero

Desde que se descubrió el ajuar que José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en una caja fuerte de su despacho, un aluvión de dudas se ha desatado alrededor del caso. El expresidente pidió al juez 10 días de margen para resolverlas todas, pero el plazo hace tiempo que se ha excedido y la bola no ha hecho más que crecer y crecer: ¿de dónde proceden?, ¿son de verdad un regalo de un viaje oficial?, ¿por qué no las declaró en su momento? Los interrogantes son muchos y muy variados, alcanzando incluso a la valoración de las piezas halladas.

En total, la Policía Nacional encontró más de 100 piezas de joyería, entre las que se encontraban 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, ocho anillos, ocho relojes y otros 20 objetos. La tasación oficial encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a la joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, ha valorado las joyas en 1,3 millones de euros. Una cifra muy superior a la declarada en un principio por Zapatero, quien a través de su portavoz habló de una cuantía de entre 30.000 y 50.000 euros, y que podría no estar tan clara.

Para Jesús Yanes, joyero y perito tasador de Madrid, el informe de tasación presenta “carencias relevantes” desde el punto de vista pericial. Sin poder examinar físicamente las piezas, no es posible sostener que el valor dado sea correcto o incorrecto, explica, pero sí considera que el documento tiene “una estructura y un contenido más próximos a una valoración comercial de joyería que a un informe pericial judicial técnicamente desarrollado”.

“Dar una valoración alternativa cerrada únicamente a partir de ese informe y de sus imágenes sería mera especulación”, advierte. Su crítica no va dirigida tanto a la cifra final como a la utilidad del informe dentro de una investigación judicial. A su juicio, una pericial de este tipo debe ser objetiva, trazable y suficientemente motivada para que sus conclusiones puedan ser verificadas por otros expertos.

Uno de los principales reparos señalados por el perito madrileño es que la tasación no respondería de forma completa a cuestiones que, señala, fueron expresamente solicitadas por el juez. En concreto, la identificación del fabricante o joyero y la fecha aproximada de fabricación de las piezas. “No se trata de aspectos accesorios”, subraya Yanes, que considera que esos datos pueden ser “determinantes para valorar la procedencia, cronología y contexto de las joyas intervenidas”.

El experto perito también echa en falta una metodología de valoración más desarrollada. Entre otras cuestiones, apunta a la ausencia de un desglose económico por metal, gemas y fabricación, así como de una explicación suficiente de las fuentes de precios utilizadas y de los márgenes comerciales aplicados para justificar los valores obtenidos. “Todo ello resulta esencial en una pericial judicial”, insiste.

Yanes observa además “deficiencias de consistencia interna en algunos datos” y la falta de un desarrollo técnico que permita a otro perito reproducir y verificar la valoración. Esa es, a su juicio, la diferencia fundamental entre una valoración comercial y una tasación judicial: la primera puede servir para orientar un precio de mercado; la segunda debe sostenerse sobre una metodología clara, reproducible y adaptada a las necesidades de una investigación penal.

El valor de una joya, recuerda el perito, depende de numerosos factores: el metal, el peso, la naturaleza y calidad de las gemas, sus posibles tratamientos, el estado de conservación, la calidad de fabricación, el diseño, la firma o marca, los punzones y, sobre todo, el mercado para el que se realiza la valoración. “No vale lo mismo una joya valorada para reposición, que para una compraventa entre particulares, una subasta o una liquidación”, resume.

El volumen y la naturaleza del conjunto también llaman la atención de Yanes. El perito admite que en España existen patrimonios familiares, coleccionistas y clientes de alta joyería con piezas de ese valor, pero sostiene que no es algo habitual en términos generales. “Una cosa es conservar joyas familiares valiosas y otra muy distinta disponer de conjuntos de alta joyería valorados en cientos de miles o incluso millones de euros”, señala.

En este caso concreto, le resulta especialmente notorio el contraste entre las joyas de carácter familiar y las piezas de mayor valor, que por sus características podrían calificarse como “joyas de inversión”. Con todo, Yanes evita extraer conclusiones sobre su origen. Esa circunstancia, precisa, “por sí sola no permite extraer ninguna conclusión”, aunque desde una perspectiva forense sí puede constituir un elemento relevante dentro del conjunto de la investigación.

El hallazgo de las joyas se produjo durante un registro de la UDEF en el despacho de Zapatero en el marco del caso Plus Ultra, la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. Tras conocerse la tasación de Ansorena, Calama abrió una pieza separada para investigar posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando relacionados con el origen, la trazabilidad fiscal y la eventual entrada en España de las piezas.

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El último giro del caso se produjo el pasado jueves, cuando la Abogacía del Estado se personó en la causa en representación de la Agencia Tributaria. El juez había ofrecido a Hacienda esa posibilidad al considerarla potencial perjudicada dentro de la pieza separada. Fuentes citadas por la Cadena SER enmarcan la decisión en una actuación técnica habitual, que no presupone por sí sola la existencia de un perjuicio económico para el Estado.

Fuente: El Periódico de España