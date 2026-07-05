En Madrid
Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
El suceso ha tenido lugar después de que el viernes la jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles levantara la orden después de que el comunicador acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla y se haya personado ante la magistrada
EP
Varios individuos entraron este sábado en la sede de Ospina Abogados y robaron el expediente del comunicador Vito Quiles, uno de los clientes representados por este despacho de abogados.
El suceso ha tenido lugar después de que el viernes la jueza de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles levantara la orden después de que el comunicador acudiera a los juzgados de Plaza de Castilla y se haya personado ante la magistrada, que le ha citado como querellado el próximo 20 de julio en una causa relacionada con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.
En concreto, según ha informado el despacho de abogados en declaraciones remitidas a los medios los individuos desactivaron la alarma a las 22.30 horas de este sábado y entraron en las instalaciones para robar documentación. La Policía Nacional investiga lo sucedido.
- Es oficial: la Seguridad Social deniega la baja laboral a los trabajadores que no hayan estado medio año cotizando
- Carmen Pérez toma el control del grupo municipal del PP en Santa Cruz para pelear por la Alcaldía en mayo de 2027
- El espectáculo de 'La Reina del Flow' triunfa en Tenerife: los parceros de Santa Cruz la pasan chimba
- Ni arena ni masificaciones: diez playas de rocas de Tenerife para bañarse este verano
- La Policía local de Santa Cruz le declara la guerra al ayuntamiento y no hace horas extras
- Nuevo enjambre sísmico en Tenerife: el IGN registra unos 500 eventos al oeste de Las Cañadas del Teide
- La canaria Nayra Martín Reyes transforma su cuerpo en alimento para canarios en una performance en Bélgica
- Un puñado de futbolistas con contrato, pero sin un puesto garantizado en el Tenerife de la 26/27