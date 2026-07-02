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Juanma Moreno cierra el acuerdo de gobierno con Vox y será investido presidente de la Junta de Andalucía

Ambas formaciones convocan a los medios para anunciar el acuerdo de "gobierno y estabilidad para Andalucía"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno.

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. / EP

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Victoria Flores

Sevilla

Hay pacto de gobierno en Andalucía. PP y Vox han convocado a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía para anunciar la rúbrica de un acuerdo que permitirá la reelección del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno. Así, el líder del PP será investido presidente esta misma tarde. Según han comunicado los populares será un acuerdo de "gobierno y estabilidad para Andalucía".

Fuente: El Correo de Andalucía

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