Las 150 medidas del pacto de PP y Vox en Andalucía: rebajas fiscales, inmigración, sanidad o agricultura

Juanma Moreno ha tenido que poner su firma a un documento con hasta 150 medidas exigidas por Vox para conseguir su reelección como presidente de la Junta de Andalucía. Desde la prioridad nacional hasta la supresión de impuestos al campo, las medidas abarcan ámbitos como la sanidad, la agricultura, la inmigración o la política fiscal. Todas ellas con un calendario y un nivel elevado de seguimiento y con el compromiso de que garanticen la estabilidad del gobierno durante una legislatura de cuatro años.

El acuerdo entre PP y Vox incluye medidas programáticas que recorren desde medidas en inmigración hasta rebajas fiscales pasando por "leyes ideológicas". Moreno lo ha defendido como pacto "sensato y sereno" y ha señalado que recoge las "diferentes sensibilidades" de las dos agrupaciones firmantes. El texto de 60 páginas facilitado a los medios de comunicación incluye además el plazo para cumplir cada medida.

El acuerdo excluye medidas relacionadas con la violencia de género, aunque sí que subraya el rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas en materia de cuidado del medio ambiente. En el preámbulo, al que el PP le ha dado especial importancia, los populares y Vox han puesto en relieve la importancia del "humanismo", algo que ya destacó el presidente de la Junta y lo enmarca en los principios de la Constitución.

Además, los populares han incluido una serie de rebajas fiscales que ellos no contemplaban y que han sido exigidas por parte de Vox, como la supresión de tres tributos propios en materia ambiental actualmente vigentes o la reducción de 1.500 euros por el nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos. En total, estos cambios en el fisco supone una reducción de los presupuestos de la Junta en 325 millones de euros.

Prioridad a los presupuestos

Un punto clave para los populares es la aprobación de las cuentas "en tiempo y forma", como Moreno se ha encargado de repetir y por lo que ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez. "Es compromiso expreso del Partido Popular de Andalucía y de Vox pactar y aprobar los Presupuestos de los años 2027, 2028, 2029 у 2030, cumpliendo los plazos de manera que puedan entrar en vigor el 1 de enero de cada año", se lee.

El hasta ahora portavoz de Vox en el Parlamento se hará cargo de la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. En total, el presupuesto destinado a esta cartera es de 1.200 millones de euros. Pese a la insistencia de Vox en materia migratoria no se eliminarán las ayudas de cooperación al desarrollo, aunque sí aumentará su vigilancia. Además, sentencia el rechazo a los menores migrantes no acompañados y se suprimirán las ayudas a las ONG "que favorezcan la inmigración ilegal".

Como en el resto de comunidades, Moreno ha acatado la prioridad nacional. Así, "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Todo, según el texto, estará "adecuado a la legalidad vigente".

Medidas en sanidad

El apartado en el que más se han extendido ha sido la sanidad, en la que se recogen hasta 29 medidas. La sanidad ha sido uno de los principales retos que ha tenido que enfrentar el Gobierno de Moreno en las dos legislaturas, una situación que se agravó con la crisis de los cribados del cáncer de mama. Así, buscan mejorar el salario de los profesionales sanitarios o que la compra y evaluación de medicamentos, tecnología y equipamiento sanitario sea centralizada.

La lealtad institucional también tiene su apartado particular. En concreto, se han comprometido a votar "conjuntamente en todos los plenos, comisiones y órganos colegiados sobre aquellos asuntos que sean iniciativa del Gobierno, que puedan afectar a su estabilidad", como lo puede ser la creación de comisiones de investigación o la convalidación de decretos-leyes. Desde San Telmo sostienen que, si esto no se cumple, el pacto se romperá de forma inmediata.

Además de la vicepresidencia, como era de esperar, los nombres que hoy ocupan la Mesa de la Cámara son temporales y cambiarán en los próximos días. En un primer momento los populares ofrecieron a los de Abascal un cargo con voto en el organismo , posibilidad que fue rechazada para escenificar la ausencia de un pacto que hoy, ya sí, se ha alcanzado. Además, tendrán un senador por designación autonómica.

Fuente: El Correo de Andalucía