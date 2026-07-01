Lara Hernández dimite como coordinadora de Movimiento Sumar y se da de baja en el partido denunciando una "campaña de desprestigio"

Lara Hernández dimite como coordinadora de Movimiento Sumar denunciando una "campaña de desprestigio" tras la crisis abierta en el partido, tras desvelarse la investigación interna a raíz de varias denuncias por acoso laboral, que salió a la luz con la dimisión la exsecretaria de Organización, Laura Moreno, que en su carta de despedida apuntó también a fraude en las primarias de la formación. Una investigación que se archivó hace unos días, según anunció la propia Hernández, que reivindicó su inocencia y cargó contra los "bulos" y las "mentiras" vertidos.

La dirigente anunció su decisión este miércoles, un día después de que terminara el plazo para presentar candidatura a la próxima asamblea que se celebrará el 11 de julio. Hasta ahora, la única candidatura conocida es la de la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, y la número dos de Pablo Bustinduy en el Ministerio de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y en esa lista no se encuentra Hernández. El cisma se abrió hace unas semanas, cuando salió a la luz la durísima carta de dimisión de la exnúmero tres del partido, denunciando comportamientos vejatorios que después apuntalaron otros exdirigentes como la exresponsable de coordinación Elisabeth Duval.

La salida de Hernández ahonda en la enésima crisis de Movimiento Sumar, el partido fundado por Yolanda Díaz para presentarse a las elecciones de 2023 y con apenas tres años de vida. La dimisión de Díaz como líder del partido en junio de 2024, tras el fiasco de las elecciones europeas, sumió a formación en un shock al que contribuyó la salida abruta de Iñigo Errejón entre denuncias por acoso sexual. No fue hasta primavera de 2025 cuando se convocó una nueva asamblea para suplir el liderazgo orgánico de la vicepresidenta segunda, saliendo elegidos la propia Hernández y Carlos Martín Urriza, que terminó dimitiendo pocos meses después. Ahora es Hernández quien anuncia su dimisión, tras la polémica generada por la investigación interna abierta contra ella. Una investigación que la exdirigente atribuye a una campaña de desprestigio.

""Llevo muchos meses callada y ahora con humildad pero con mucha transparencia me toca hablar", comenzó la dirigente, en una rueda de prensa convocada el mismo miércoles. "Como es de dominio público, se abrió hace unos meses un expediente en la Comisión de Protocolo de Movimientos Humano contra mi persona. Este expediente fue promovido por seis cargos orgánicos e institucionales que afirmaron ser testigos de que había cometido acoso laboral contra varios trabajadores del partido. Con fecha 28 de junio, dicha comisión mediante una resolución decidió archivar ese expediente por falta de aportación de pruebas y porque las personas supuestamente afectadas decidieron no participar de ello. Algunos denunciantes rectificaron a última hora", detalló.

"Bulos, mentiras e injurias"

Después de esta exposición inicial, Hernández pasó a "pedir perdón con el corazón en la mano a toda la gente de izquierdas, a todos nuestros votantes, por el espectáculo que hemos dado". "Tengo la conciencia tranquila, porque soy inocente. Porque jamás en mi vida he acosado a nadie y porque todos los bulos, todas las mentiras e injurias que he tenido que soportar estos meses se han demostrado falsas", continuó.

La ya excoodrinadora de Movimiento Sumar pasó entonces a denunciar los ataques recibidos: "Estos cuatro meses lo he pasado muy mal, mi familia y yo misma, porque la campaña de desprestigio que he sufrido, que se ha armado contra mi persona ha sido brutal", denunció. "La ruptura de la confidencialidad ha hecho que se me haya condenado públicamente sin que haya podido defenderme, porque la responsabilidad política ha hecho que yo así lo haya decidido".

"Tras una larga reflexión y tomar una difícil de decisión que no está exenta de dolor", continuó Hernández, "anuncio que no me presentaré a la próxima asamblea del 11 de julio de Sumar. Es más, presento mi dimisión como coordinadora de Movimiento Sumar de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo también desde hoy mi militancia", señaló.

Hernández, sin embargo, quiso destacar que continuará en política, dejando la puerta abierta a impulsar los futuros proyectos de izquierdas que se formen. "Abandono Movimiento Sumar pero no abandono la política; contribuiré desde donde se me pida a la recomposición a fondo de un espacio de izquierda en nuestro país".

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Preguntada por si tomará acciones jurídicas contra lo que calificó como una "campaña de desprestigio", Hernández no descartó esta vía legal y avanzó que "está en manos de mi abogada y me reservo el derecho a las acciones legales pertinentes".