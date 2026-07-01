García-Page: "Entiendo que al Gobierno y a Sánchez les cueste asumir que son un lastre"

Emiliano García-Page (58 años), presidente de Castilla-La Mancha, es el único dirigente autonómico socialista con mayoría absoluta. Desde hace unos meses, se ha convertido en el principal adversario interno de Pedro Sánchez. En el Comité Federal, se confirmó como la voz más crítica del PSOE en el momento de mayor debilidad del partido de los últimos tiempos. Gobierna su comunidad desde hace 11 años -hoy y mañana defenderá sus intereses en Bruselas- y confía en que el Partido Socialista vuelva a ganar las autonómicas de 2027. Hace cuatro años, él mismo sacó en su región en las autonómicas 90.000 votos más que Sánchez en las generales de 2023.

PREGUNTA: De las más de 300 personas que integran el Comité Federal del PSOE, su voz, junto con la de la alcaldesa de Palencia, fueron las únicas voces críticas del cónclave. ¿Se siente solo en su propio partido?

RESPUESTA: En los partidos políticos no cambia nada hasta que cambia todo. Si me quedo con algo del Comité Federal, me quedo con la ansiedad de la dirección por demostrar fuerza. Cuando se está con el ánimo tranquilo, sereno, cuando se tiene tranquilidad, no es necesario forzar. El estado de nervios por que se puede producir una crítica o dos se traduce finalmente en el efecto contrario. Lo sospechoso es que necesiten combatir cualquier tipo de crítica. Los liderazgos importantes conviven con las críticas, es más, se basan en la propia autocrítica. Estamos en una etapa sanchista, pero el Partido Socialista fue y tiene que ser otra cosa. Yo siempre he pensado que la militancia no equivale a complicidad. Y que la crítica debiera ser una práctica común en la izquierda y más aún que la crítica la autocrítica.

P: ¿A qué atribuye esa ausencia de autocrítica?

R: Eso tiene que ver con las personas. Me cuesta creer que con todo lo que está pasando nada sea responsabilidad del propio partido. Es más fácil fabricar excusas, conspiraciones o coartadas. Pero las coartadas políticas no son igual que las judiciales. En un pleito penal te puede valer una coartada, pero en política las coartadas tienen las patas muy cortas. Hay una desconexión enorme, un divorcio muy considerable entre la calle y la organización.

Hay una desconexión enorme, un divorcio muy considerable entre la calle y la organización

P: ¿Otros dirigentes socialistas piensan en privado lo mismo que usted dice en público?

R: Muchísimos.

P: ¿A usted se lo dicen?

R: Yo hablo con poca gente aposta para no complicarles la vida. Pero son una inmensa mayoría. Por eso hay demasiada ansiedad estética de dar impresión de fortaleza. Y eso cuando se está gobernando, resulta un tanto extraño. Hay muchísima gente dentro del PSOE que piensa cosas muy equiparables a las que se piensan en la calle. El PSOE ha sido siempre un partido permeable. Y siempre hay que anteponer los intereses del PSOE a los de los dirigentes. El partido como organización tiene que estar al servicio de España, no de ningún dirigente. Eso ha valido para Felipe, para Zapatero y tiene que valer también para Pedro Sánchez. La gran pregunta es: ¿No somos culpables de nada? ¿No somos responsables de nada de lo que está pasando? ¿Todo es una conjura mundial? ¿No hay nada de lo que debamos arrepentirnos? Yo siempre he visto en los momentos de incertidumbre en el PSOE que nada se mueve hasta que todo se mueve.

La ansiedad de la dirección por demostrar fuerza manifiesta debilidad. Un liderazgo solvente no requiere de una expresión permanente de peloteo

P: ¿La ansiedad que detecta esconde debilidad?

R: No la esconde, la manifiesta. Cuando tanto te importa que parezca que nadie discrepa es porque simple y llanamente tienes debilidad. Un liderazgo solvente no requiere de una expresión permanente de peloteo.

P: También dijo el sábado que el PSOE está en el peor momento de su historia. ¿Por qué lo cree?

R: Tenemos más de 120 personas imputadas, un expresidente imputado y muchísimas causas abiertas. El nivel de credibilidad que tenemos ahora mismo es más discutible que en ningún momento de nuestra historia. Primero, por los pactos antinaturales con la extrema derecha independentista. Segundo, por los incumplimientos de compromisos electorales, incluso casi diría por el ninguneo de los compromisos electorales bajo la teoría de que las cosas de campaña no tienen por qué cumplirse. O decir que las mayorías en realidad son más de minorías. Se dicen demasiadas tonterías de argumentario político impostado. Y claro, ahora tenemos un socavón de credibilidad en la organización. Y esto no se puede defender desde un búnker. En el Congreso de Sevilla dije que la estrategia que estaba viendo era la de bunkerizar el PSOE. Pero un búnker por su propia definición termina siendo una prisión.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, durante la entrevista. / José Luis Roca

P: Usted pidió a Sánchez en el Comité Federal garantías de que el PSOE no va ser imputado por corrupción. ¿Le dio alguna?

R: No. Me sorprendió que ni en la primera intervención, ni en la réplica se dijera nada de los cuatro procesos electorales que hemos tenido este año. No se ha rendido cuentas absolutamente de nada. En el PSOE te dicen que hay que hablar dentro, pero las reuniones se convocan con suerte de año en año y además bajo el eslogan de que hay que cerrar filas y que el que discrepa poco más o menos es un traidor. Nunca he visto tanto miedo, tanto temor a la discrepancia. Y no hubo ni una sola mención a la posibilidad de que el PSOE resulte imputado.

Hay demasiadas informaciones cruzadas y un riesgo evidente de que el PSOE sea imputado por corrupción

P: ¿Con los elementos que conocemos, cree que esa imputación se va a producir?

R: Está en el ambiente. Hay demasiadas informaciones cruzadas y esa imputación es un riesgo evidente. Sería bastante mejor querellarse con esta que llaman ahora Antoñita la Fantástica [Leire Díez], pero que puede resultar una bomba de racimo.

P: Hay dirigentes que en privado han pedido que se interponga esa querella. ¿Por qué cree que no lo hacen?

R: Me resulta extraño, no dan ningún tipo de explicación. Pero cuando una persona dice hablar en nombre del presidente del Gobierno, en nombre del PSOE para hacer operaciones clarísimamente delictivas no puede estar amparada de ninguna manera. También creo que se debería haber aclarado por qué el PSOE estuvo pagando la defensa de Santos Cerdán o de José Luis Ábalos, lo cual es verdaderamente incriminatorio. Y no ayuda a que a librarte de una imputación colectiva, que ahora la ley permite.

P: El partido niega que se haya pagado ninguna defensa.

R: Digamos la dirección de ahora, pero algunos han dejado de ser dirigentes, y las decisiones que tomaban en tanto que eran dirigentes vinculan a la organización, eso es evidente, desde el punto de vista legal.

El primero que pidió defender la abstención para que gobernara Rajoy fue Pedro Sánchez en una ejecutiva de junio de 2016. Yo era miembro de aquella Ejecutiva

P: Cuando usted pidió elecciones anticipadas en el Comité Federal, Sánchez le replicó que los mismos que las piden fueron los que propiciaron un Gobierno de Rajoy con la abstención del PSOE en 2016. Y al día siguiente lo repitió ya en público el ministro Óscar López. ¿Qué les responde?

R: Podrían haber usado otro portavoz para contestar, porque Óscar López o Antonio Hernando fueron abanderados de la abstención. Por cierto, el primero que pidió a varios dirigentes que defendieran la abstención fue Pedro Sánchez, entre otros a Felipe González. Se olvidan de que yo era miembro de la Ejecutiva de junio de 2016 y escuché todas las intervenciones. Otra de las muchas imposturas y falsos relatos es esta de la abstención. Sánchez fue el más inclinado a la abstención, hasta que inauguró la serie de cambios de opinión a la que ya estamos acostumbrados. Yo creo que ya está bien de seguir hablando de lo que sucedió hace 10 años para no tener que afrontar el futuro. Porque el futuro es bastante incierto.

P: También le respondió López cuando usted dijo que el PSOE vive el peor momento de su historia. Y afirmó que el peor momento fue cuando el Partido Socialista, en 2015 y 2016, corrió el riesgo de ser superado por Podemos. ¿No lo cree así?

R: Me refería al peor momento en términos de credibilidad, no en términos electorales. Cuando Rubalcaba dejó el partido, lo dejó con 110 diputados. Y cuando Podemos nos pudo echar la zarpa fue cuando nos quedamos en 85 y el secretario general y candidato fue Pedro Sánchez. El problema es que desde que Rubalcaba salió de la dirección y entró Sánchez, todo cayó en picado hasta el punto de que Podemos pudo sobrepasarnos.

Desde que Rubalcaba salió de la dirección y entró Sánchez, hemos ido en picado hasta el punto de que Podemos pudo sobrepasarnos

P: Cuando usted expresa lo que está diciendo en esta entrevista, hay quienes desde la dirección de Ferraz le acusan de ser desleal. En el Comité Federal hubo quien acusó a "algunos" de "unirse a las maniobras contra el PSOE". ¿Qué les responde?

R: Son argumentarios de subsistencia. Por esa regla de tres, todo lo que haga el jefe está bien hecho. Pero somos personas, no dioses. Yo cada vez que hago una crítica me expongo claramente a que me lleven la contraria. El primer derecho que tenemos en la política es a opinar y en la izquierda debiera considerarse sagrado poder opinar. A estas alturas, la principal deslealtad es tapar las alfombras. Curiosamente, quienes antes me acusaban de deslealtad eran Ábalos y Santos Cerdán. En Ferraz, deberían estar más preocupados por la lealtad de Leire Díez, Ábalos y Cerdán.

P: ¿Si se convocan elecciones habrá un batacazo como los de las elecciones de Extremadura o Andalucía?

R: Yo no tengo miedo a que haya elecciones. Pero hoy Vox es la coartada para todos. El pánico que ahora le tienen todos los socios del Gobierno, quitando Bildu, es equiparable al que tenemos nosotros a que haya elecciones, porque todo el mundo en el PSOE da por hecho un batacazo. La única excusa, el único argumento que queda ya ni siquiera es defender al Gobierno. Es que lo que viene después es Vox. La situación no puede ser más precaria. Tenemos que intentar ganar por nuestros méritos, no simplemente como tapón de Vox.

Todo el mundo en el PSOE da por hecho un batacazo electoral y el único argumento que queda es que lo que viene es Vox

P: ¿Qué relación tiene ahora con Pedro Sánchez?

R: De abierta discrepancia en el fondo de muchas políticas, pero prácticamente no tenemos ninguna relación.

P: En las próximas elecciones autonómicas de mayo, ¿Sánchez suma o resta?

R: Yo creo que el batacazo de 2023 en los ayuntamientos y las autonomías a un 90% fue responsabilidad de la política del Gobierno de España. Y hoy todavía pesaría más a la contra. Entiendo que al Gobierno y a Sánchez les cueste asumir que son un lastre y que lo nieguen. Yo pienso, sin embargo, que, hoy por hoy, el mayor problema que tienen los candidatos a los ayuntamientos es la gestión nacional.

P: Dadas las enormes discrepancias que mantienen, ¿votará usted a Pedro Sánchez en 2027?

R: Nadie puede dudar de mi voto. Siempre he votado al proyecto que representa los valores que me llevaron a afiliarme al PSOE. Siempre votaré al proyecto que se identifica con esos valores.

P: Usted es el único presidente socialista con mayoría absoluta. ¿La mantendrá el año que viene?

R: Trabajaré para que la mantenga el PSOE. Yo no he decidido todavía mi candidatura.

Yo no aspiro a ningún tipo de trama orgánica, ni de puesto orgánico. Yo estoy en la recta final de mi vida política

P: ¿De qué depende de que sea usted candidato?

R: De mí y de mi familia. Y no es hablar por hablar.

P: ¿En el futuro, podrá usted tener algún papel orgánico o institucional a nivel nacional?

R: Yo no aspiro a ningún tipo de trama orgánica, ni de puesto orgánico. Yo estoy en la recta final de mi vida política. Todavía tengo años por delante de actividad, pero el papel que tenga no lo sé. Lo que sé es que estoy ahora mismo en un momento muy feliz personalmente. Me siento enormemente querido, como nunca me hubiera imaginado en toda la región y en el conjunto de España.