El socio de Aldama en la ‘trama de Hidrocarburos’ debe más de 600.000 euros a la Seguridad Social

El empresario Claudio Rivas, que fue socio de Víctor de Aldama en la ‘trama Hidrocarburos’, que investiga la Audiencia Nacional, debe más de 600.000 euros a Hacienda a través de una de sus empresas, Bludger Combustibles S.L. Esta sociedad figura en el ‘listado de morosos’ publicado este martes por la Agencia Tributaria, en el que se incluye a quienes deben elevadas cantidades a la Seguridad Social.

De acuerdo con la información analizada por Servimedia, en este listado aparecen 46 compañías relacionadas con la distribución de combustibles que deben un total de 883.481.031,94 euros.

Entre los deudores figura Bludger Combustibles S.L., que debe 601.241,05 euros a la Hacienda, de la que es socio único Claudio Rivas, colaborador de Aldama en años pasados en el negocio de hidrocarburos. Por algunas de estas operaciones, ambos están siendo investigados en la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que la empresa de Rivas es la que menos debe del listado de 46 empresas que Hacienda ha difundido como morosas del sector de los hidrocarburos.

La deuda de 883.481.031,94 euros que tienen todas estas sociedades está encabezada por Biocarburantes de Galicia SL, que tiene que pagar 232.887.349,58 euros; a las que siguen Metaway Combustibles, que tiene pendientes 195.619.099,36 euros; Vertix Petroleum, con 194.746.934,54 euros, y Obaoil 3000, con 72.428.969,35 euros.

Otras empresas con deudas relevantes son Mercapetrol SL, con 58.465.744,64 euros; Standard Petroleum SL, 49.424.545,58 euros; Pelayoil España SL, 44.704.357,71 euros: GM Fuel Service SL, con 31.758.268,06 euros, y Jadash Petroleum S.L.U., con 25.091.785,12 euros.

Dextroil SL acumula una deuda con la Seguridad Social de 19.517.803,69 euros, la mayor de este tramo, seguida de cerca por Petrolara 2016 S.L.U., con 16.975.814,50 euros, y Gold Petroleum Slu, que alcanza los 14.865.329,67 euros, marcando el inicio de un listado que concentra cifras millonarias.

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Tras ellas aparecen Gasoleos Riquelme S.L., con 12.066.107,11 euros, y Aras Carburantes, Sociedad Limitada, con 11.367.776,65 euros, mientras que Stratus Oil Company Slu eleva su deuda hasta los 8.850.786,35 euros, dando paso a compañías con importes ligeramente inferiores, pero aún muy elevados.

Fuente: El Periódico