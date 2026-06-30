Sánchez redobla la apuesta por la agenda económica y vivienda para cerrar el curso político frente al vendaval judicial

El Gobierno se abona al optimismo económico, como quedó patente con los datos de crecimiento llevados este lunes al Consejo de Ministros. Por ello, centrará buena parte de su agenda en lo que queda de curso a avanzar en los Presupuestos, con la aprobación del llamado techo de gasto y la senda de déficit; la financiación autonómica; la prórroga de medidas anticrisis y un paquete de choque en materia de vivienda. En medio del vendaval judicial que acosa al PSOE, Pedro Sánchez busca redoblar su apuesta por la economía poniendo el foco en su buena marcha. Con la presentación del cuadro macroeconómico, fuentes económicas del Gobierno avanzan que el techo de gasto que se llevará en julio al Consejo de Ministros permitirá un gasto social récord. Para unas cuentas públicas “expansivas y sociales”, apuntan, que servirían a modo de escaparate electoral para las generales del próximo año.

Además del decreto con la prórroga de medidas anticrisis por la guerra de Irán, con bonificaciones a los carburantes durante tres meses más o rebajas en el impuesto de producción de energía, se someterá a convalidación del Congreso otro decreto centrado en vivienda. Un anuncio con el que ha sorpredido el Gobierno y que, a la espera de cerrarse y aprobarse en el Consejo de Ministro, pretende combinar medidas regulatorias como impositivas y financiación para suavizar el problema del acceso a la vivienda. Si bien en el Ejecutivo anticipan su intención de negociarlo primero con los socios para garantizar los votos, fuentes parlamentarias socialistas señalan que es hora de que cada grupo se “retrate” con sus posicionamientos.

Se trata de “medidas para bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler”, que incluiría la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler. Asimismo se propone incrementar el IVA al 21% para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa para movilizar vivienda en alquiler, según fuentes del departamento de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez.

El objetivo es arrancar el próximo curso político con el foco en los Presupuestos y para ello se acelerará este mes de julio los pasos previos. La próxima semana se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para establecer la senda de déficit de las administraciones autonómicas y locales y posteriormente se aprobará en el Consejo de Ministros.

La idea es contar con margen para llevarla a votación del Congreso en el primer pleno habilitado y, en caso de decaer, repetir una segunda vez como obliga la ley en el último pleno que se celebrará antes de agosto. De este modo, el Ejecutivo se garantiza poder aprobar los Presupuestos en septiembre y arrancar acto seguido su tramitación parlamentaria.

Antes de que acabe el mes de julio, se pretende volver a reunir a las comunidades autónomas en el CPFF para centrarlo de forma monográfica en el nuevo modelo de financiación autonómica, que aportaría 21.000 millones de euros adicionales. En el órgano multilateral se tendrá que abordar la propuesta de Hacienda y llevar a votación como paso previo imprescindible para su aprobación por parte del Gobierno y posterior tramitación parlamentaria.

Crecimiento trasladado a los hogares

La agenda se volcará en la economía, a falta de decidir sobre si se lleva también la votación sobre la quita de la deuda a uno de los dos plenos habilitados en el mes de julio. A la ultraactividad que mantendrá estas semanas el ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, se sumará la aprobación en segunda vuelta del proyecto de Integridad Pública, que recoge una buena parte de las medidas del plan anticorrupción presentado por Pedro Sánchez hace un año, en el contexto del golpe por el cerco judicial al exsecretario de Organización Santos Cerdán y a su antecesor y exministro José Luis Ábalos.

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“Liderazgo, dinamismo y resiliencia de nuestra economía en los últimos años, desde el año 2018, como podemos ver”, presumía este lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras presentar los datos de crecimiento. Un mensaje que se intenta trasmitir no solo a nivel macroeconómico, sino también a nivel de “una mejora de la renta real disponible de los hogares”. “Este crecimiento se está trasladando en una reducción de desigualdad para los ciudadanos españoles. Cuando ponemos el foco en cómo se está creciendo, vemos una reducción de la desigualdad en términos salariales, pero también del riesgo de pobreza en este periodo, que además esperamos esta reducción se mantenga hacia adelante”, incidía el vicepresidente primero tras el Consejo de Ministros.