Casos en el PSOE
Junts insiste en que Sánchez debe dimitir y avisa al PP: "Nuestra línea roja se llama Vox"
La portavoz en Madrid ha negado también cualquier "contacto" con el PP
Carlota Camps
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita para que la Cámara baja elija a su sustituto sin tener que convocar elecciones anticipadas. Nogueras ha insistido en una entrevista en TV3 en la propuesta que lazó la semana pasada durante la comparecencia de Sánchez por las investigaciones judiciales que afectan a su entorno. La dirigente posconvergente ha sostenido que la legislatura actual ya no da más de sí y ha advertido de que si leyes -como la de las ocupaciones o los autónomos- no salen adelante, se genera un "malestar" entre la ciudadanía que "capitaliza la extrema derecha". En la misma entrevista, la portavoz en Madrid ha negado también cualquier "contacto" con el PP, y ha avisado al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo de que su "línea roja" es Vox. "Si para Junts hay una línea roja, esta se llama Vox", ha rematado.
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Fuente: El Periódico
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