Illa lidera el apoyo a la resistencia de Sánchez frente al PP y Vox: "El coste personal que está sufriendo merece lealtad"

Si el castellanomanchego Emiliano García-Page ha representado ante el comité federal del PSOE la única voz discordante con la voluntad de Pedro Sánchez de resistir contra viento y marea, el líder del PSC, Salvador Illa, ha encabezado justo la tendencia contraria, la del apoyo incondicional e inquebrantable a la continuidad del presidente que han exhibido la inmensa mayoría de las federaciones territoriales socialistas. "El coste personal que está sufriendo merece lealtad por parte de todos", ha pedido durante su intervención en el cónclave.

Illa ha alzado su voz para tratar de concienciar a todo el espacio político de la disyuntiva que debe dirimirse en el próximo ciclo electoral que traerá en 2027 elecciones generales, autonómicas y municipales. "O avanzar o involución, o España plural y diversa o monocolor", ha advertido ante el riesgo de que el PP y Vox acaben aterrizando de la mano en la Moncloa. Ya hace tiempo que su Gobierno advierte, especialmente a partidos como Junts, de las consecuencias negativas que tendría para Cataluña un cambio de gobierno.

Tras semanas deslizando que hay una intencionalidad política detrás de la acumulación de las acciones de los tribunales que han situado el nubarrón de la corrupción sobre el PSOE, el president de Cataluña ha pedido tener espíritu combativo. "Ni nos callan ni nos doblegarán", ha pregonado con la petición a todas las filas socialistas de que defiendan el proyecto "con la cabeza alta". La receta, ha resumido, pasa por trasladar "esperanza, esperanza y esperanza" para contrarrestar el desánimo y la desafección de la que se nutre la extrema derecha.

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Para los socialistas catalanes, esa esperanza debe llegar anteponiendo el proyecto y las políticas que se impulsan desde la Moncloa para que las causas judiciales no monopolicen el debate público. Ven una buena oportunidad para ello en la presentación de los presupuestos generales para 2027, que Sánchez prevé para el inicio del próximo curso político en septiembre.