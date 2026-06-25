Casos en el PSOE
Junts insiste en la 'vía Starmer' y asegura que le "consta" que dirigentes socialistas verían bien la dimisión de Sánchez
Junts pide a Sánchez que dimita para elegir a otro presidente, propuesta que rechazan PP y PSOE
Carlota Camps
Junts insiste en la 'vía Starmer', el nombre que la formación ha dado a su última propuesta en el Congreso para salir del bloqueo actual: que Pedro Sánchez dé un paso atrás y permita que el bloque de la investidura elija a otro jefe del Ejecutivo para terminar la legislatura y evitar así unas elecciones generales. Los posconvergentes la han bautizado así en referencia al proceso abierto en el Reino Unido tras la dimisión de su primer ministro, Keir Starmer. Aunque el PSOE cerró la puerta a esta posibilidad, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este jueves que le "consta" que hay dirigentes socialistas que lo ven con buenos ojos.
Así lo ha afirmado en una entrevista en SER Catalunya, en la que no ha querido avanzar quién tendría que ser el sustituto de Sánchez. Turull ha dejado claro que se debería negociar y que no haría falta que fuera "del PSOE", aunque ha subrayado que lo importante es que cumpla los acuerdos pendientes con su formación. "No se trata de quién es, sino de que dé garantías de cumplimiento de aquello que tienen pendiente con nosotros", ha rematado.
Por otra parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que espera que el PSOE "medite" la propuesta y que "empuje" a "apartarse" del cargo. "No es una propuesta fuera de lugar, al contrario, son las que están utilizando otras democracias", ha apuntado en declaraciones a TVE, tras calificar la propuesta de "legítima y democrática". Nogueras ha tachado de "insostenible" seguir con la legislatura actual y ha alertado de que la "parálisis actual" y el hecho de que no se estén aprobando leyes como la de multirreincidencia o los autónomos provocan "malestar" en la ciudadanía, algo que "al final quien lo capitaliza son los extremos, sobre todo la extrema derecha".
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