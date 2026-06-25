España mandará a Venezuela personal de la UME y ayuda de la Agencia de Cooperación por el terremoto

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ofrecido este jueves a su homólogo venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) tras los terremotos que han sacudido su país.

Desde el Ministerio de Defensa avanzan a esta redacción que "llevan desde la madrugada preparándose por si acaso era necesario activarse". "Mandaremos apoyo y personal", aseguran las mismas fuentes, aunque aun no están cerrados los concretos de esa ayuda, según dichas fuentes.

A falta de concretar el despliegue de la ayuda, en el Gobierno dan por hecho que viajarán miembros del ejército para colaborar con las autoridades locales, valorando que puedan partir este mismo jueves.

Albares ha hecho este ofrecimiento a su homólogo durante una conversación telefónica entre ambos, pocos minutos antes de despegar con el rey hacia México para asistir al encuentro del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay que se disputa la madrugada del sábado.

Fuentes de Exteriores han indicado que el ministro ha trasladado a su homólogo de Venezuela su solidaridad después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos.

La Generalitat se suma a la ayuda

Ambos han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en la República Dominicana para concretar esa ayuda, según han indicado las fuentes.

La Generalitat también ha activado "los dispositivos de cooperación para enviar la ayuda que sea necesaria", según ha avanzado el president Salvador Illa. "Catalunya está con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", ha apuntado en un mensaje en redes sociales para concluir trasmitiendo "todo nuestro apoyo a las personas afectadas por el terremoto y a sus familias".

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Desde la Comunidad de Madrid se ha ofrecido al ministerio de Interior el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto de Venezuela. "Vamos a estar a su entera disposición, porque son de los mejores, es un equipo de élite que está especializado en rescates y en ayuda a víctimas", ha indicado Isabel Díaz Ayuso durante una entrevista en 'Telecinco' este jueves.