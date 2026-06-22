Sentencia del Supremo
Puente tilda la condena a Ábalos a 24 años de presión por el caso mascarillas como "tremendamente aleccionadora"
Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, tras colaborar con la justicia, y el asesor del exministro, Koldo García, a 19 años
Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Begoña Gómez y sentencia del caso mascarillas
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descalificado la sentencia contra José Luis Ábalos de 24 años de prisión por el caso mascarillas como de "tremendamente aleccionadora". A través de un mensaje en la red social X ha ironizado en referencia al comisionista Víctor de Aldama sobre que 'si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión".
Tras ello ha añadido que "si en el informe incluís la asistencia a Manifestaciones sanadoras, como contra la corrupción o en defensa de la Nación, eso ayudará mucho". Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, tras colaborar con la justicia, y el asesor del exministro, Koldo García, a 19 años.
La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.
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