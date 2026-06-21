Carmen Calvo: "Tenemos que revisar qué ha pasado con todos los expresidentes. Nos quedaríamos todos tranquilos"

Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 68 años) es la presidenta del Consejo de Estado, el principal órgano consultivo del Gobierno, que cumple 500 años. El Consejo opina sobre las normas que el Ejecutivo aprueba y, por lo general, aunque no está obligado a ello, sigue sus recomendaciones. Es una institución que hace de la discreción una forma de ejercer su autoridad, pero es inevitable preguntar a Calvo, que fue ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2007) y compañera de Gabinete de José Luis Ábalos (2018-2021), por la explosiva situación que viven el Gobierno y el PSOE.

-Parece que a los expresidentes no les atrae nada esta institución, donde podrían ser automáticamente miembros vitalicios al salir de la Moncloa.

-No lo entiendo, sobre todo cuando observo que muchos de ellos intervienen en la política. Si no quisieran ya intervenir, lo entendería, pero si intervienen pues la mejor manera sería estar aquí, porque a través de los dictámenes tú aportas y ayudas. Yo siento que este momento de mi vida aquí es muy, muy rico. Ahora tengo todos los temas que antes tenía como vicepresidenta, pero allí buscaba alcanzar los objetivos políticos de un gobierno y aquí el objetivo es que todo vaya absolutamente bien pertrechado jurídicamente hablando. Los consejeros permanentes [vitalicios] tienen un buen sueldo. [En 2022, 119.778 euros al año; la presidenta, menos, 86.900 euros].

Hay que regular la figura del expresidente para saber qué incompatibilidades tendría que haber"

-¿Cree que un expresidente de Gobierno debería mantener una cierta distancia respecto de los negocios, mediaciones o actividades que puedan generar sospechas sobre el uso de su agenda de contactos?

-Yo creo que esto hay que regularlo. Lo he creído siempre. Está bien hacerlo porque, si los que tenemos un cargo público, tenemos un régimen de incompatibilidades, de transparencia y de límites en nuestro ejercicio del cargo, debemos conocer también qué incompatibilidades tendría que haber ahí [como expresidente].

-¿Cómo está viviendo lo que estamos conociendo de Zapatero?

-Como presidenta del Consejo de Estado puedo opinar poco, porque es un asunto que está en el ámbito de la justicia. Desde el punto de vista personal, porque fui ministra suya, estoy muy expectante por ver cómo va a desplegar su defensa. Si acaso los que lo conocemos tengamos todavía mucho más interés en saber cuál es la explicación que él da. A mí me parece que hemos llegado a un punto en el debate de la vida pública de este país bastante poco bien encauzado. ¿Y por qué lo digo? El presidente Zapatero va a tener que responder de todo esto. ¿Esto significa que vamos a revisar lo que han hecho todos los presidentes? ¿O solo va a responder él? Claro, desde el punto de vista procesal alguien dirá que contra él hay una investigación, que no hay imputación, que seguimos utilizando el término incorrecto. Hay una investigación. Tenemos que revisar qué ha pasado aquí con todos los expresidentes. Sería plausible que lo hiciéramos porque de esta manera quedaríamos todos tranquilos de qué ha pasado y nos conduciría a cómo regular esto a partir de ahora.

-¿También habría que regular la figura de la pareja del presidente o presidenta del Gobierno?

-Como hemos dejado un margen de maniobra muy grande a la interpretación, más valdría tener también algo establecido. Porque hemos dejado que nuestros tribunales puedan interpretar la ley y aplicarla. Yo sería partidaria de no dejar ese margen tan abierto. ¿Qué pienso también? Que hemos tenido que hacer tantas cosas en 48 años de democracia... Fuera somos un lugar de admiración absoluto. Por eso suelo ser muy comprensiva con todas las cosas que hemos hecho bien, con las que hemos hecho mal o con las que no hemos hecho todavía.

Hemos dejado un margen de maniobra muy grande a la interpretación, más valdría tener también algo regulado [de la figura del consorte en la Moncloa]

-Pero ahora vivimos un momento de crisis política grave. ¿Cuántos años va a tardar el PSOE en recuperarse de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Paco Salazar y Zapatero?

-A ver, yo sobre estos asuntos tengo muchos límites para pronunciarme. Las siglas de un partido que va a cumplir siglo y medio están bastante por encima de toda la casuística. Se va el que se tiene que ir, rinde cuentas el que las tiene que rendir. Si no, no habríamos tenido la historia que tenemos. A mí me duele, como es lógico, faltaría más, pero las siglas y el proyecto están por encima. Y quien tenga que responder ante la justicia, que responda.

-¿Le preocupa que las mujeres den la espalda al PSOE después de los casos de Ábalos y Salazar?

-Los comportamientos abusivos, machistas o presuntamente delictivos contra las mujeres desgraciadamente no tienen una sola sigla. Se ven en todas las capas sociales, en todas las profesiones, en todas las líneas ideológicas. Ojalá fuera problema de una sigla. Y repito lo que dije en la puerta de un comité federal: 'Sin piedad'. A rendir cuentas.

Juan Carlos I se fue porque quiso irse. Al Gobierno se le comunicó así, no hubo negociación a tres bandas"

-Usted participó en la negociación a tres bandas (Juan Carlos I, Zarzuela y el Gobierno) en la que se decidió que el rey emérito viviera fuera de España. ¿Fue inevitable para proteger la institución?

-Algún día, que no hoy, entre otras razones por las limitaciones que tengo, hablaré de estas cosas por el bien de la verdad. Para empezar, no hubo tres bandas. Para nosotros, para el Gobierno, el único Rey que existe es Felipe VI. Lo que tuviera que hablar o hacer la Casa Real en aquel momento, al Gobierno tampoco le ocupaba. No era nuestra responsabilidad. El rey Juan Carlos se fue porque él quiso irse. Al Gobierno se le comunicó que se iba a ir. El Gobierno no tiene por qué decidir nada en una materia que no afecta al jefe del Estado, que es Felipe VI.

-¿Y quién se lo comunicó al Gobierno?

-A mí el jefe de la Casa [entonces, Jaime Alfonsín]. Pero diré algo: las monarquías parlamentarias tienen futuro en democracia si cumplen dos requisitos fundamentales: comportamiento impoluto y no meterse en política.

-¿Felipe VI está cumpliendo los dos?

Noticias relacionadas

-Sí, pero he visto un libro del rey emérito hablando de política sobre el que no voy a hablar porque no toca. El rey Felipe VI está en ese canon. Pero aquí no había tres bandas. No hablábamos con nadie que no fuera el jefe de Estado. El presidente, con el jefe de Estado, y yo, con el jefe de la Casa. Juan Carlos I se fue porque quiso, querría irse, tendría sus razones y las hablaría con quien correspondiera que las hablara. Si el rey emérito ha escrito unas memorias, porque quiere contar su versión y hay que respetarlo, cuando pase un tiempo, y no es este el momento, yo también contaré otra versión.