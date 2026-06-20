El PP asegura que hay una "mayoría absoluta" en el Congreso que pide elecciones: "A Sánchez y a su banda le queda poco tiempo para seguir robando"

El PP considera que la situación en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez es "insostenible", tras los últimos casos de corrupción en torno al PSOE, y ya da la legislatura por "finiquitada". Así se ha pronunciado el secretario general de los populares, Miguel Tellado, durante la inauguración de la primera sede municipal del partido en Barcelona, después de que este viernes la Mesa del Congreso volviera a vetar que la Cámara baja se pronuncie sobre la necesidad de un adelanto electoral, una petición que habían hecho tanto el PP como Junts. Tellado ha dado por hecho que si no se permite la votación es porque el PSOE y Sumar saben que habría una "mayoría absoluta a favor de ello", pero ha pronosticado que el final de la legislatura está muy cerca.

"A Sánchez y a su mafia le queda muy poco tiempo para seguir robando", ha sostenido, convencido de que cuando se convoquen elecciones -como muy tarde en septiembre de 2027- habrá un cambio de mayorías en el Congreso de los Diputados. Además, ha avisado de que la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero marca un antes y un después. "El Gobierno se hunde, y ya no aguanta más", ha apuntado el número dos de los populares desde el nuevo espacio que los populares barceloneses han abierto en Nou Barris. Se trata de un espacio que la candidatura de Daniel Sirera utilizaran como lugar de trabajo durante los próximos 11 meses hasta las elecciones municipales, pero que también se ha diseñado como oficina de atención ciudadana, como ya explicó EL PERIÓDICO.

Así, Sirera ha justificado esta nueva oficina con el argumento de que el despacho de un político municipal no puede ser nunca "entre cuatro paredes", ni se puede quedar "encerrado en plaza Sant Jaume", al tiempo que ha prometido más seguridad si es alcalde y permitir que la Guàrdia Urbana pueda usar pistolas táser. Durante la apertura de la nueva sede, que ha congregado más de 100 personas en el paseo Valldaura, un vecino ha hecho sonar la Internacional y la Estaca como signo de protesta ante la presencia de los populares. "Ponenen la internacional porque piensan que nos ofende, no es así. Hemos venido a defender la libertad y la seguridad de los barceloneses: quiero ser el alcalde de todos los barceloneses", ha exclamado.

Daniel Sirera, líder del Partido Popular en Barcelona, en la primera sede del PP municipal en Nou Barris. / MANU MITRU / EPC

También a esta banda sonora se ha referido Tellado, que ha asegurado que "hace falta poner muy alto la internacional para tapar todos los casos de corrupción del partido socialista". "Ahora en el PSOE si no tiene la familia imputada no eres nadie", ha agregado, tras cifrar en 15 los casos actualmente en investigación y que afectan de una forma u otra a las filas socialistas. "Es inasumible, que delincan más despacio", ha ironizado.

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La elección de Nou Barris como ubicación para la nueva sede no es casual. Este distrito sigue siendo uno de los grandes bastiones de la izquierda en Barcelona, con un peso muy mayoritario del PSC, pero el PP interpreta que allí se está abriendo una ventana de oportunidad. Los resultados electorales de los últimos años apuntan a un crecimiento de los populares en una zona donde durante mucho tiempo tuvieron una presencia limitada. En las elecciones municipales de 2023, el PP obtuvo el 10% de los votos en Nou Barris, frente al 5% de 2019, aunque queda muy lejos del 21,41% del voto que el partido logró en 2011 con Alberto Fernández Díaz. Además, en las últimas catalanas de 2024, el PP subió hasta en torno al 14% en este distrito y se situó como segunda fuerza, solo por detrás del PSC.