Tribunales, joyas y urnas

Con vítores y aplausos. Así terminaba la bancada socialista este jueves la sesión en el Congreso tras lograr un pleno de victorias legislativas -sacaron adelante tres normas, varios acuerdos internacionales y esquivado los vetos cruzados a otros dos proyectos de ley-. Estallido de felicidad fruto de la tensión acumulada de las horas y días vividos en una semana marcada por las citas en los tribunales y los distintos casos de presunta corrupción que cercan al PSOE, al Gobierno y al presidente del Gobierno.

En el mismo día en el que el juez José Luis Calama sumaba como investigadas a la causa que instruye contra Jose Luis Rodríguez Zapatero a sus hijas – Laura y Alba- del expresidente del Gobierno, y a su secretaria personal, Gertrudis Alcázar.

El respiro en las filas socialistas nació en el momento en el que, tras declarar Zapatero el miércoles en la Audiencia Nacional, el juez no tomaba ninguna medida cautelar contra él. No obstante, el expresidente sigue como imputado porque en sus tres horas de declaración "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad", según el auto.

Este hito de la declaración del primer expresidente imputado en la recuperada democracia por siete delitos coincidió con una sesión de control al Gobierno en el Congreso. El Partido Popular centró la crítica en los casos judiciales y en Pedro Sánchez, al que Alberto Núñez Feijóo definió como el presidente "con más sospechas de corrupción de la democracia española". Nada de proyecto de alternancia como le recriminó el jefe del Ejecutivo, un hecho que para sociólogos y politólogos justifica que el PP de Feijóo siga en los mismo 137 diputados que logró en las últimas elecciones generales. Frente a un Vox que, según las encuestas, crece hasta los 60 diputados, 27 diputados más respecto a las elecciones de 2023. El caos y el descontento alimenta soluciones como las que ofrece la formación Santiago Abascal, concluye la politóloga Anna López, autora de "La extrema derecha en Europa".

Los datos actuales arrojan la necesidad cada vez más evidente de que Feijóo, si quiere alcanzar La Moncloa, debe hacerlo de la mano de Vox. Y el Partido Popular va allanando el camino. No solo con la recuperación de los gobiernos autonómicos de coalición (Extremadura, Aragón, Castilla y León y ya veremos Andalucía) sino en la senda nacional.

Feijóo admite sin rubor una coalición con Santiago Abascal refugiándose, como en su día Sánchez con Podemos y Pablo Iglesias, en que es lo que dictan las urnas. Se le olvida al presidente del PP que en el último Congreso Nacional de su partido insistió en la idea del gobierno “en solitario”. “El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros”, dijo no hace ni un año, en julio de 2025.

A la normalidad de gobernar con Vox que se extiende en Génova, también se asienta la relación PP y Junts. Lejos queda ya cuando no quería trato alguno con el partido independentista y se hacían protestas en la calle contra la amnistía y en la que se correaba “¡Puigdemont, a prisión!”. Feijóo anima ahora a Junts (también a PNV) a dar el paso de sumarse a una moción de censura– con la que sigue amagando a la espera de la sentencia condenatoria del primer caso contra José Luis Ábalos o algún hito que avale ese paso político-.

La sintonía entre Junts y PP también tuvo su reflejo en el Congreso esta semana con enmiendas que en apariencia eran diferentes pero que en el fondo buscaban lo mismo: presionar al Gobierno con el ruido de elecciones generales, aunque a la vez con el temor de que se aprite el botón que pongas las urnas. Precisamente, el todavía portavoz de ERC en el Congreso – que podrá repetir como líder de la formación republicana en Madrid si sabe jugar sus cartas a futuro- alertaba de que cada vez son más las pactos y votaciones conjuntas de Junts con el PP y Vox.

Pero las campanas de adelanto electoral no consigue frenarlas Pedro Sánchez por más que insista en llegar a 2027 y trabaje en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Es más, tuvo que aclarar desde Bruselas que se presentarán “los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027", aunque sin puntualizar el mes de julio como otras veces.

Lo que sí despejó Sánchez para respiro de muchos, incluso en su partido, es que "no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas". Sánchez, el único político que, como resumía con ironía un avezado periodista parlamentario estos días, cree que horribilis significa, en latín, resistencia, está convencido en agotar los cuatro años de legislatura.

De resistencia también hablan algunos círculos próximos al Gobierno, pero del aguante de Zapatero. Hay voces que temen que el expresidente decida sacrificarse para salvar a sus hijas de manera que todo se vuelva más incontrolable. En este caso, a diferencia de lo que sucede con otros como el que atañe a Begoña Gómez, La Moncloa marca cierta distancia y evita posicionamientos, especialmente en el tema de las "dichosas joyas", como lo describió el propio juez en el interrogatorio.

Aunque el apoyo más cerrado llega de Sánchez. El presidente concede a “José Luis” todo su apoyo y que “la empatía y el apoyo del PSOE”, ante el trance que está viviendo él y su familia, a la vez que insiste en la presunción de inocencia y en la "confianza y tiempo" que reclamó el expresidente tras prestar declaración, conciente de que no solo responde ante la justicia, también ante los que lo tienen como faro moral y se sienten huérfanos.

Tal confianza que Sánchez hace suya la versión de que las joyas fueron un regalo de cortesía durante la visita a algún país, pese a que Zapatero no ha podido demostrar aun este extremo ante el juez.

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A la espera de que el juez Juan Carlos Peinado cierre la instrucción, decida si toma cautelares contra Begoña Gómez y envía el caso de la mujer del presidente del Gobierno a juicio, la pareja que acapara algunos titulares es la de Isabel Díaz Ayuso. Hacienda cifra en 4,4 millones de euros la facturación a Quirón Prevención en tres años desde empresas investigadas de Alberto González Amador, dentro de este caso que avanza lentamente en los tribunales.