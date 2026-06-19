Sánchez defiende sobre las joyas de Zapatero que “en 2007 no existía la legislación que hoy existe en cuanto a regalos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da por buenas las explicaciones del entono de José Luis Rodríguez Zapatero sobre que las joyas incautadas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, proceden de un regalo de un país extranjero en 2007. A este respecto, el jefe del Ejecutivo ha deslizado que no supondrían ningún delito porque “en 2007 no existía la legislación que hoy sí existe en cuanto a regalos que puedan ser ofrecidos a presidentes del Gobierno”.

Al tiempo mantiene intacta la confianza en la inocencia del expresidente socialista, Sánchez incluso ha puesto en valor que fue el propio Zapatero quien “hizo ese marco legal para regular y registrar esos regalos”. En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas, ha abundado que según su propia experiencia "cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid".

En su caso, dijo, como en el de Mariano Rajoy, José María Aznar, Felipe González o el propio José Luis Rodríguez Zapatero "y del resto de presidentes del gobierno en la historia de la democracia". Por tanto, respondió a los medios, "no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y que tú sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así", aseguró.

"Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación que enmarca este tipo de regalos que son símbolo de respeto hacia las instituciones que visitan ese ese país y símbolo de hermandad entre esos países y y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó a partir del año 2008 precisamente con la ley de buen gobierno", justificó para luego apuntillar que "hay registros sobre esos regalos oficiales". El Código de Buen Gobierno impulsado por Zapatero data de 2005, mientras la legislación se endureció en 2013, con la ley de Transparencia y Buen Gobierno.

Según se ha trasladado desde el entorno del expresidente, las joyas serían un regalo por parte de Arabia Saudí en un viaje a España del ya fallecido rey Abdalá bin Abdulaziz. La fecha de los regalos es importante por parte de la defensa para acreditar la prescripción de las conductas de contrabando y fraude a Hacienda que el magistrado atribuye a Zapatero.

Los regalos se entregaban en cajas institucionales y Rodríguez Zapatero las habría depositado en la misma caja fuerte donde ya guardaba las joyas de la abuela de su esposa Sonsoles Espinosa, de mucho menos valor. Algunas de las joyas, según el informe de la UDEF, estaban en "bolsa de inscripción Presidencia del Gobierno".

"Empatía" ante la imputación de las hijas

Como ya expresó este jueves a su llegada a Bruselas, el presidente del Gobierno se ha ratificado en su confianza en la inocencia de Zapatero "como presidente del gobierno, pero sobre todo como secretario general del Partido Socialista". "Confío en su inocencia, respeto a la justicia y sobre todo proclamo ese derecho constitucional que, en muchas ocasiones se ve atropellado, de la presunción de inocencia".

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Desde el punto de vista personal también ha vuelto a manifestar su "empatía" con la familia a raíz de la imputación este jueves en la misma causa de sus dos hijas. En el PSOE también trataron de rebajar este jueves la decisión del juez José Luis Calama de ampliar la investigación imputando a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y su secretaria. Un paso que enmarcaron como "previsible". Argumentan que se trata de algo que estaba sobre la mesa desde el primer día y que, por tanto, no altera sus posiciones.