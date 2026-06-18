El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su declaración este miércoles agradeciendo al juez José Luis Calama que hubiera pospuesto unos días su comparecencia en la Audiencia Nacional. Así consta en la grabación a la que ha tenido acceso esta redacción. Y justo después negó cualquier participación en la concesión de los 53 millones de dinero público a la aerolínea: "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", dijo.

El interrogatorio evidencia las dudas del juez sobre las explicaciones que le iba ofreciendo Rodríguez Zapatero, como ocurre en el caso de la sociedad 'off shore' en Dubai, que habría sido concebida durante una comida en marzo de 2021 en el restaurante Portonovo con su socio Julio 'julito' Martínez.

El expresidente socialista duda sobre su asistencia a la misma y promete comprobar la existencia de la misma en su agenda, pero se mantiene firme en negar cualquier implicación: "Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore y es que no sé ni lo que es", llega a decir durante el intercambio de preguntas y respuestas.

El juez expresa sus dudas sobre la existencia de un segundo comensal, el militante socialista y experto en negocios en Emiratos Tomás Guerrero. "Es que no puedo decir quién es el segundo comensal -señala Rodríguez Zapatero-. He leído una comida en Portonobo, que es probable que la tuviéramos y que fuera Tomás de Guerrero". "No -le responde el juez- Le digo porque la reserva es para dos personas ¿Pero no sabe si estuvo comiendo ese día con Julio Martínez?", a lo que el investigado responde. "No, no lo puedo, no lo recuerdo, con sinceridad, señoría."

Pese a estas respuestas evasivas, el juez le señala los términos de sus sospechas. "Lo cierto es que hay dos temas que, digamos, se vinculan con usted. Primero, que es su secretaria la que toma la iniciativa de la reserva y, ante los problemas telefónicos, pues manda a un escolta de usted ha hacer la reserva". Le recuerda también que al día siguiente hay un cruce de mensajes donde le está diciendo claramente a Julián Martínez Martínez la forma de constituir una empresa, una sociedad, en la zona franca de Dubái. "Claro, tenga en cuenta la gestión de la comida, que parte de su entorno", incide el magistrado.

Según añade el juez, en relación con los 530.000 euros que suponen el 1 por ciento de los 53 millones del rescate de plus ultra, 2una hipótesis muy probable es que fueran a parar a la cuenta que se abriera en Dubái". Aunque el presidente insite en que él no usa correos electrónicos "porque todo lo hace Gertrudis Alcazar", su secretaria, y que ahí "vendrá debidamente agendado" si asistió a la comida, al juez no acaba de convencerle.

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"Fíjese, porque suena raro, a mí me suena muy raro, esa comida que se gestiona por su entorno, por su secretaria, que usted no recuerda haber estado, y que a mí una hipótesis posible, teniendo en cuenta las comunicaciones posteriores, es que estuvieran Julio Martínez y Tomás Guerrero", concluye el magistrado sobre este asunto.