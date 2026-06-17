Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, Leire Díez y Begoña Gómez

¿Responderá a la fiscal Anticorrupción?

Sí parece que la estrategia de defensa pase por explicar lo que se refiere a la causa principal, y por ello su defensa, que ejerce el catedrático sevillano Víctor Moreno Catena solicitó retrasar la fecha inicial de su comparecencia, que era la del pasado 2 de junio. En todo caso, fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que es muy probable que Rodríguez Zapatero eluda responder al PP y tampoco lo haga a las preguntas que pueda realizarle la fiscal del caso, Elena Lorente. Se limitaría entonces a construir un relato de defensa con el testimonio preparado con su abogado y quizá respondiendo también al juez.

Con respecto a la pieza principal, la defensa ya ha cuestionado por escrito el origen de una prueba clave, unos mensajes entre directivos de Plus Ultra que fueron incautados por las autoridades de EEUU a uno de ellos, Rodolfo Reyes Rojas, y no fueron enviados al juez Calama hasta el pasado mes de marzo. Lo hizo la Homeland Security Investigations (HSI) -- una agencia gubernamental de la que dependen el ICE-- por lo que la defensa cuestiona la utilización judicial de estos datos y si su extracción contó con las suficientes garantías para ser utilizados en nuestro país.