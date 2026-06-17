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Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, Leire Díez y Begoña Gómez
Todas las claves del caso Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.
Cristina Gallardo
Los investigadores sospechan que los trabajos facturados a esta sociedad por Rodríguez Zapatero y sus hijas ocultaban en realidad otro tipo de acuerdos que apuntan al cobro de comisiones ilegales por la intervención e influencia desplegada del expresidente para obtener ayudas públicas o mediar en oportunidades de negocio fuera de España.
Con independencia de la validez de estos mensajes, seguramente el aspecto más delicado del sumario para Zapatero es el relativo a su relación profesional con el también imputado Julio "Julito" Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante. Según los investigadores, tanto Rodríguez Zapatero como la empresa de sus hijas, Whathefav, habrían obtenido casi 2 millones de euros en comisiones. Despejar sospechas sobre sus hijas será sin duda uno de los empeños de Zapatero de cara a la declaración prevista para este miércoles.
Tono Calleja Flórez
¿Responderá a la fiscal Anticorrupción?
Sí parece que la estrategia de defensa pase por explicar lo que se refiere a la causa principal, y por ello su defensa, que ejerce el catedrático sevillano Víctor Moreno Catena solicitó retrasar la fecha inicial de su comparecencia, que era la del pasado 2 de junio. En todo caso, fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que es muy probable que Rodríguez Zapatero eluda responder al PP y tampoco lo haga a las preguntas que pueda realizarle la fiscal del caso, Elena Lorente. Se limitaría entonces a construir un relato de defensa con el testimonio preparado con su abogado y quizá respondiendo también al juez.
Con respecto a la pieza principal, la defensa ya ha cuestionado por escrito el origen de una prueba clave, unos mensajes entre directivos de Plus Ultra que fueron incautados por las autoridades de EEUU a uno de ellos, Rodolfo Reyes Rojas, y no fueron enviados al juez Calama hasta el pasado mes de marzo. Lo hizo la Homeland Security Investigations (HSI) -- una agencia gubernamental de la que dependen el ICE-- por lo que la defensa cuestiona la utilización judicial de estos datos y si su extracción contó con las suficientes garantías para ser utilizados en nuestro país.
Cristina Gallardo
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP --cuyo abogado será el único que pueda estar presente en las diligencias-- podrán interesar que al término de la declaración se celebre una vistilla para imponerle medidas cautelares que pueden ir desde la prisión a la retirada de pasaporte o comparecencias periódicas. De hecho, acusaciones como HazteOír, Iustitia Europa y Libérum plantean que la medida a aplicar sea la más gravosa, dadas las conexiones internacionales del expresidente, aunque llegar a solicitarlo formalmente dependerá del criterio del Partido Popular.
Tono Calleja Flórez
Zapatero responde ante el juez
A partir de las 9.00 horas de este miércoles, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tiene una de las citas más trascendentales de su vida política, y también personal. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene previsto interrogarle por hasta seis presuntos delitos de especial gravedad en dos procedimientos diferentes. Ante la previsible expectación que ha despertado la comparecencia, se ha autorizado que el expresidente acceda en coche hasta la puerta de funcionarios del edificio judicial, por donde entrará algo alejado de los espacios en los que se permitirá estar a la prensa.
El PP pedirá a Cuerpo que aclare al Congreso si percibe un golpe de Estado contra el Gobierno
El PP pedirá este miércoles al vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, que se pronuncie en el Pleno del Congreso sobre si vislumbra un golpe de Estado contra el Ejecutivo, como parecen insinuar otros dirigentes socialistas a cuenta de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, y también interrogará a la vicepresidenta segunda y referente de Sumar, Yolanda Díez, si va a seguir sosteniendo el Gobierno de coalición en estas circunstancias.
El Congreso examina hoy a Marlaska
La oposición examinará este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en medio de las informaciones que se van conociendo cada día sobre las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez. De entrada, en la sesión de control, el secretario general del PP, Miguel Tellado, dirigirá una pregunta genérica a Marlaska cuestionando que aún siga siendo ministro, mientras que su compañera y portavoz de Interior del partido, Ana Belén Vázquez, le pedirá que se pronuncie sobre si está "del lado de la ley o del lado del Gobierno".
Vox apoyaría una moción de censura si es para una convocatoria de elecciones "inmediata"
El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé ha afirmado que su partido apoyaría una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si fuera para "la inmediata convocatoria de elecciones", sin "pactos con golpistas". "Llevamos ya dos años diciendo que nosotros, una moción de censura para la inmediata convocatoria de elecciones y dar la voz al pueblo español, la vamos a apoyar. Eso es lo que queremos. Sin ningún tipo de cesión, ni componenda, ni pacto con los golpistas", ha aseverado Buxadé en una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de TVE.
Ana Cabanillas
La trama de Leire Díez usó la retirada del escaño a un diputado de Podemos para desacreditar a la justicia: "Nos está viniendo al pelo"
La actividad de Leire Díez fue presuntamente sufragada por el PSOE a raíz del periodo de reflexión de Pedro Sánchez en abril de 2024, pero lo cierto es que la llamada fontanera del PSOE ya venía ejerciendo su labor desde años atrás, cuando ocupaba puestos en empresas públicas, primero como responsable de comunicación en Enusa (2018-2021) y después como directiva de Correos (2022-2024). En esa etapa en que percibía sueldo público, Díez ya comenzó su actividad para tratar de desacreditar a la justicia y desactivar en los tribunales causas que afectaban al PSOE o al Gobierno. Desde el caso Aznalcóllar, por el que tuvo que dimitir como presidente de la SEPI Vicente Fernández, ahora también imputado por la Audiencia Nacional; el caso ERE, el caso Invercaria, hasta el caso hidrocarburos, el caso Koldo o el caso de David Sánchez.
Cristina Gallardo
EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
El juez Calama activó el 17 de marzo la orden internacional contra Rodolfo Reyes después de que la policía le informara de que no estaban en vigor, por lo que las autoridades de Washington supieron que este empresario venezolano estaba siendo investigado en la Audiencia Nacional, tribunal al que aportaron el 18 de marzo de 2026 las pruebas que consiguió en 2021.
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