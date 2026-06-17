Zapatero declara ante el juez por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de su imputación y las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

PP publica una versión de 'Toy Story 5' en Instagram señalando a Sánchez El Partido Popular ha publicado una versión de 'Toy Story 5' en la que incluye como protagonistas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuyéndole ser "the one", y a otros miembros del Ejecutivo, junto con los protagonistas de los casos que se investigan en los tribunales y que afectan al Gobierno y al PSOE. Mientras, suena la canción 'Hay un amigo en mi'.

Iván Gil Feijóo da por hecho que Sánchez acabará distanciándose de su "faro moral", Zapatero, El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo acabará por distanciarse de José Luis Rodríguez Zapatero, quien declara este martes ante el juez. Tras preguntarle si su "faro moral" sigue "contando con su apoyo", vaticinó que acabará "siendo alguien que actuaba por su cuenta".

El juez José Luis Calama ha convocado para este miércoles y jueves, a las 9.00 horas, a Zapatero, la Fiscalía y a la acusación popular que lidera el PP, no permitiendo al resto de acusaciones estar presentes en la declaración. El juez acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos". Además, el expresidente será preguntado por el origen de las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía descubrió en su despacho y por las que el juez le atribuye presuntos delitos fiscal y de contrabando.

Vestido con un traje, se ha bajado de un coche a escasos metros de la puerta y ha entrado tras saludar a los periodistas, bajo gran expectación de medios tanto nacionales como internacionales, numerosa presencia policial y algún grito de "sinvergüenza".

Cristina Gallardo Llega el expresidente Zapatero a la Audiencia en su coche oficial y entra por la puerta de funcionarios de la Audiencia Nacional tras saludar con la mano. Un ciudadano le grita sinvergüenza mientras algunos funcionarios le observan desde las ventanas del edificio

Cristina Gallardo Más de un centenar de periodistas y decenas de cámaras de televisión esperan a Rodríguez Zapatero a las puertas de la Audiencia Nacional, donde ha sido citado a las 9.00 horas. También le espera un cuarteto de cuerda contratado por la acusación popular de Hazte Oír

May Mariño Expectación en la Audiencia Nacional ante momento insólito Comienzan a congregarse es de primera hora de la mañana periodista para cubrir el momento y sobre todo de que un ex presidente del Gobierno, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, acuda a la Audiencia Nacional para que se le tome declaración como investigado en una causa por cuatro delitos. Audiencia Nacional / José Luis Roca

El apoyo de Sánchez Zapatero acude a la Audiencia Nacional con el apoyo que le ha brindado en público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que responderá a las preguntas de la oposición en el Congreso mientras el expresidente responde a las del juez.

Un mes para preparar una defensa Zapatero, que entrará a pie por la puerta principal, ha tenido casi un mes para preparar su defensa, desde que el 19 de mayo el juez le comunicó que estaba investigado ante indicios de que sería el "vértice" de una trama en la que ejercería un "liderazgo no visible" y usaría presuntamente sus contactos para conseguir ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros. La declaración de Zapatero, largamente esperada por el PSOE, deberá aclarar además si los beneficios de la supuesta trama se canalizaron hacia él mediante una maraña de empresas opacas. El foco está en los pagos hechos por Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, que abonó al exlíder socialista 490.780 euros y 239.755 euros a la empresa de sus hijas. A la causa principal se suma el hallazgo de casi ochenta joyas en la oficina de Zapatero, algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. La joyería Ansorena valoró estos collares, pulseras o sortijas en 1,3 millones de euros y Zapatero las atribuyó a una herencia de su madre y su suegra, pero el juez le investiga en una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando.