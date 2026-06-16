En Directo
Al minuto
Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez
Todas las claves del caso Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.
Tono Calleja Flórez
Leire Díez ofreció un trato a un imputado para atacar a la jueza del 'caso David Sánchez': "Fiscalía depende del Gobierno"
La trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ofreció beneficios judiciales a un imputado por el caso hidrocarburos cambio de información comprometedora de la jueza Beatriz Biedma, instructora en el caso del hermano del presidente, David Sánchez. En concreto fue Leire Díez quien ofreció al empresario sevillano y expresidente del CD Badajoz, Joaquín Parra Sáez, un acuerdo por el que la Fiscalía retirase su acusación en la causa judicial. Argumentaba esta operación en la influencia que el Gobierno ostentaba sobre el Ministerio Público, asegurando que "Fiscalía depende del Gobierno", según declaró el propio empresario.
Luis Ángel Sanz
Las joyas de Zapatero obligan al PSOE a enfriar su respaldo al expresidente aunque insiste en su inocencia
La nueva imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito fiscal y por contrabando por las joyas que la Policía Nacional descubrió en su despacho ha caído como un mazazo sobre el PSOE. Ya no cabe alegar que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no contiene atribuciones directas de delito, ni referencias directas a Zapatero, como se dijo del informe del caso Plus Ultra. Todos los socialistas han visto que unas joyas inicialmente valoradas por Zapatero en un máximo de 50.000 euros cuestan ahora 1,3 millones. Y no ha habido ninguna aclaración sobre su procedencia.
Luis Ángel Sanz
El PSOE dilata la querella contra Leire Díez y no valora la investigación de las joyas de Zapatero: "No vamos a entrar en lo que estamos conociendo"
La secretaria de Organizac.ión sigue tildando a la 'fontanera' y a Cerdán de "farsantes" y "oportunistas", pero no toma la decisión de querellarse
El juez Juan Carlos Peinado resolverá sobre las cautelares solicitadas en las próximas horas (o días) en relación con la causa en la que le imputa hasta cuatro delitos de corrupción.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20260615/tribunal-instancia-permite-begona-gomez-131409689
Las acusaciones piden las mismas medidas cautelares para la asistente en Moncloa Cristina Álvarez y ninguna para Juan Carlos Barrabés
Para la asistente en Moncloa Cristina Álvarez se han solicitado las mismas medidas de prohibición de salida del país y comparecencias quincenales, mientras que para el empresario Juan Carlos Barrabés no se ha solicitado ninguna medida cautelar.
Concluye la vista
Concluye la vista en la que juez Peinado ha informando a las partes de la situación judicial previa al cierre de la instrucción y envío a juicio del caso de Begoña Gómez.
Las acusaciones populares piden retirar el pasaporte a Begoña Gómez, que se le prohíba salir del país y que comparezca cada 15 días
Las acusaciones populares han solicitado la imposición a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez de tres medidas cautelares de cara al juicio por cuatro presuntos delitos de corrupción ante un tribunal del jurado. Solicitan que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del país sin autorización, comparecencias cada 15 días y que no pueda obtener rédito económico de la empresa que creo en relación con el software creado para su cátedra en la Complutense. El juez no tomará una decisión este lunes, lo hará en los próximos días.
Concluye la primera parte de la parte de la vista
Concluye la primera parte de la parte de la vista y el juez hace un receso, previo a la vistilla de cautelares.
Continúa la vista....
La vista en la que juez Peinado está informando a las partes de la situación judicial previa al cierre de la instrucción y envío a juicio - con jurado popular- continúa.
Cambio de sala por las protestas
La defensa de Begoña solicitó un cambio de sala debido a los gritos de una veintena de manifestantes a las puertas del juzgado, que corearon consignas hasta poco antes de las ocho de la tarde, momento en el que se disolvieron.
- Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
- Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
- Felipe VI cena papas con costillas en Tenerife tras prestar el Falcon a León XIV
- Comienza la obra de la carretera Ofra-El Chorrillo en Tenerife: el Gobierno de Canarias pide perdón a los vecinos por un retraso de 30 años
- Tacoronte y Puerto de la Cruz: décadas de abandono en estaciones de guaguas vitales para el norte de Tenerife
- El guachinche de Tenerife donde comer pescado fresco y disfrutar la cocina canaria tradicional
- La Universidad de La Laguna reconoce a las treinta mejores notas de la PAU
- Ybarra tiene pretendientes y el CD Tenerife mantiene fe ciega en su extraordinaria proyección: 13 goles y varias asistencias