PP y Junts exigen en el Congreso elecciones a Sánchez tras la comparecencia de Zapatero ante el juez

Junts ha registrado este martes en el Congreso una enmienda a una moción del PP en la que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones. El partido liderado por Carles Puigdemont argumenta que este es el paso que debe dar "dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno español y ante su incapacidad para salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra después de que Junts per Catalunya rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus reiterados incumplimientos".

La reacción del PP no se hizo esperar, por boca de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien en su rueda de prensa semanal ha dado cuenta tanto de esa moción de Junts como de otra, en el mismo sentido, y a la misma moción original, que el Grupo Popular también ha presentado. Por ello, concluye Muñoz, "no será una votación cualquiera, si Sánchez la pierde, tendrá que convocar elecciones", aun cuando el carácter de la votación no es vinculante. Para la portavoz de los populares, de hecho, lo que el Parlamento votará este próximo jueves (la moción se debate el martes, pero no se vota en esa jornada) equivale a una "moción de confianza", en la que la previsible mayoría de PP, Vox y Junts bastaría para que saliese adelante.

No es la primera vez que la formación nacionalista pide un adelanto electoral, pero sí la primera que lo pone por escrito. El texto se debatirá este miércoles y se votará el jueves, y los populares ya han anunciado que votarán a favor del texto propuesto por Junts. Las mociones de este tipo no son vinculantes y, además, cabe recordar que la oposición solo dispone de una herramienta para forzar un cambio de Gobierno y pasa por una moción de censura. Si no es así, solo el presidente del Gobierno puede convocar elecciones anticipadas.

No obstante, aunque formalmente fuera meramente simbólico, que el Congreso aprobara la propuesta de Junts sería una manera de dejar por escrito que el Gobierno ya no tiene el apoyo de la Cámara baja. Además, obligará al resto de socios parlamentarios a posicionarse sobre esta cuestión. El PNV también ha reclamado verbalmente la convocatoria de elecciones, mientras que el resto de partidos que forman parte de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno han pedido explicaciones pero no dan por terminada la legislatura.

Los posconvergentes ya dieron por muerta la legislatura en una rueda de prensa este lunes, después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por contrabando y delito fiscal y de que la tasación de las joyas encontradas en su despacho elevara su valor a 1,3 millones de euros. "La foto de las joyas de Zapatero es la sentencia moral de la izquierda", dijo el portavoz del partido, Josep Rius, que señaló las elecciones como la "única salida" a la situación actual.

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Sobre una eventual moción de censura impulsada por el PP -y que debería contar con Vox- los posconvergentes se han limitado a decir que si Alberto Núñez Feijóo quiere su apoyo debe reunirse con Puigdemont en Waterloo, algo que los populares siempre han rechazado.