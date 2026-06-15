Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

Begoña Gómez asiste ya a la audiencia previa de cara al futuro juicio

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, asiste ya en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid a la audiencia previa de cara al futuro juicio por cuatro presuntos delitos, y en la que la acusación popular pedirá que se le retire el pasaporte y que firme cada 15 días en el juzgado.

En su quinta comparecencia ante el juez desde que comenzó la causa en abril de 2024, Begoña Gómez ha accedido a la sede judicial por el garaje y ha entrado a las 18:20 horas en el juzgado de instrucción número 41, vestida de negro como en las ocasiones anteriores.

En esta audiencia preliminar que pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado, el magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición y los investigados pueden intervenir o no.

Las acusaciones pueden pedir medidas cautelares que se dirimirían en un vistilla posterior a la audiencia, detallan las fuentes. La acusación popular pedirá la retirada del pasaporte.