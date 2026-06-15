ERC exige a Sánchez más contundencia con los casos que afectan al PSOE: "Menos joyas y más explicaciones"

Los casos judiciales que afectan al PSOE son cada día más incómodos para sus socios en el Congreso. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones cuanto antes sobre este tema. El líder socialista tiene previsto comparecer en la Cámara Baja el próximo 24 de junio, pero para los republicanos es demasiado tarde.

"Es inadmisible que Sánchez aún no haya dado explicaciones. Cada día sin explicaciones se alimentan más las dudas. Menos joyas -en alusión al caso que afecta al expresidente Zapatero- y más explicaciones", ha dicho en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de la cúpula del partido.

ERC ha ido modulando su discurso hacia el PSOE en los últimos meses. Mientras los casos afectaban al círculo más íntimo de Sánchez -su mujer y su hermano-, los republicanos sostenían que se trataba de un 'lawfare' -una "guerra judicial" con fines políticos- equiparable al que denuncian que vivió el independentismo durante el 'procés'. Sin embargo, la acumulación de casos ha llevado a ERC en endurecer su discurso.

Zapatero no era un muchacho que pasaba por allí. Es expresidente y el avalador de Sánchez Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

El partido de Junqueras sigue viendo intencionalidad política en varias de las causas, pero consideran que algunas de las revelaciones de los últimos días están dejando al Gobierno y al PSOE en una situación cada vez más insostenible. Alamany ha puesto de ejemplo el caso del expresidente socialista: "Zapatero no era un muchacho que pasaba por allí. Es expresidente y avalador de Sánchez. Sánchez tiene que disipar las dudas lo antes posible".

¿Y ahora qué?

La pregunta del millón es si ERC está dispuesta a seguir apoyando Sánchez para intentar mantener la legislatura viva hasta el final del mandato, en julio del año que viene. Por ahora sí, pero es un apoyo cada día más incómodo para los republicanos porque casi a diario los medios de comunicación revelan nuevos detalles de los casos. Este lunes se ha sabido que un nuevo informe de la UCO acredita que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ordenó contratar a los abogados y pagar los viajes de la trama Leire.

Pese a todo, para el partido de Junqueras no es tan fácil dar la legislatura por muerta y pedir elecciones anticipadas. En primer lugar, porque existe el riesgo de que se conforme un Gobierno del PP y Vox. En segundo lugar, porque ERC quiere que antes de volver a las urnas se intenten concretar al menos dos asuntos que ha pactado con Sánchez: la condonación de la deuda parcial del FLA y la nueva financiación autonómica.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras el día que anunciaron la nueva financiación. / José Luis Roca

Así, ir ahora a elecciones, sería para ERC tanto como constatar que algunas de las negociaciones que más le han desgastado, como la de la financiación, no hayan servido para nada. Es por esto que Alamany este lunes ha tratado de ganar tiempo: que Sánchez se explique cuantos antes y, después, ya se verá qué hace ERC.

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Lo único que tienen claro los republicanos es que, por ahora, no consideran que los problemas judiciales del PSOE tengan el riesgo de extenderse al PSC, pese a que la justicia haya pedido a los socialistas información sobre la campaña electoral de las elecciones catalanas de 2024. Para Alamany todo este asunto es, por ahora, algo que hay que circunscribir de forma exclusiva a "la política española".