La crisis en Sumar revela la soledad de Lara Hernández en pleno proceso para reavivar el partido

El 10 de junio de 2024, Yolanda Díaz dimitió como líder del partido que la había elegido como líder tres meses antes. Un gesto por el que preservaba su liderazgo en el Gobierno mientras sacrificaba su papel en la formación, que desde entonces no ha terminado de recomponerse y que, cuando se cumplen dos años de aquello, atraviesa ahora su peor crisis interna, con la dimisión de la secretaria de Organización que destapó denuncias de fraude y una investigación interna por acoso laboral a la coordinadora, Lara Hernández, a raíz de media docena de denuncias. Una situación que enfría las opciones de que vuelva a postularse como candidata Hernández, tras evidenciarse en los últimos días la falta de apoyos que tiene en el partido, que deberá renovar su liderazgo en su próxima asamblea el 11 de julio y que se ha fijado como meta reconstruirse y encontrar un perfil propio de cara a las generales.

La última semana ha sido convulsa. La demoledora carta de dimisión de Laura Moreno, exresponsable de Organización, abrió una caja de pandora tras meses de lluvia fina, con un importante goteo de salidas sigilosas en la formación, que se producían sin grandes explicaciones pero con un malestar que sólo se admitía en privado. La exresponsable de Comunicación de Movimiento Sumar, Elisabeth Duval, quien fuera uno de los grandes fichajes de Yolanda Díaz, también corroboró la existencia de mobbing laboral por parte de Hernández, al verla como una competidora. La "tensión insoportable", además de episodios de "gritos" o "silencios prolongados" por parte de la actual coordinadora, con quien compartió responsabilidades de manera interina tras la salida de Díaz, llevó finalmente a su dimisión. También su sucesor en el puesto, David Comas, abandonó el cargo sin explicar exactamente los motivos, aunque el malestar interno por Hernández se prestaba como telón de fondo.

"Nadie salió a defenderla", detallan miembros de la formación, apuntando al fuerte cuestionamiento de la dirigente

Petición de explicaciones

Este jueves por la tarde tuvo lugar la reunión de la coordinadora general, donde participan medio centenar de personas. En una reunión de dos horas y con más de una veintena de intervenciones, según relatan fuentes de la formación, fueron varias las voces que reclamaron a Hernández explicaciones sobre la información desvelada esta semana. Estos perfiles consideraban necesario informar a nivel interno de las actuaciones y de la situación. Sin embargo, Hernández no respondió a estos requerimientos. Después de intervenir inicialmente para leer el orden del día y abrir formalmente la reunión, la actual coordinadora no volvió a hablar, tampoco para atender las peticiones que le plantearon.

La portavoz Verónica Martínez Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, se perfilan como las candidatas para tomar las riendas del partido

A la cita tampoco acudió Díaz, vicepresidenta del Gobierno, que desde que anunció que no volvería a presentarse como cabeza de lista a las generales, se ha desentendido del partido. A lo largo de esta crisis, la dirigente no ha atendido las llamadas de sus compañeros sobre este asunto, desvinculándose totalmente del proyecto que ella misma fundó, para centrarse únicamente en su labor en el Gobierno como ministra de Trabajo. Lo cierto es que su relevo no ha sido sencillo, ni en el partido Movimiento Sumar, ni en la coalición de Sumar, que aún no tiene decidido quién será su candidato en las próximas generales, con muchas voces mirando al ministro Pablo Bustinduy, que se resiste a dar el paso.

Tampoco en Movimiento Sumar se ha consolidado liderazgo alguno. Hernández fue elegida en marzo del año pasado co-coordinadora de Movimiento Sumar junto a Carlos Martín Urriza, que dimitió pocos meses después, también sin detallar las razones de fondo y apelando a motivos de salud. En aquella asamblea, el partido renunció formalmente a ser una plataforma donde podían integrarse otras fuerzas y asumía su papel como una formación de nueva cuña. Un partido que, pese a ostentar la mayoría de escaños en el Congreso por el diseño de las listas elaborado por Yolanda Díaz, es el que tiene menor peso político de todos los integrantes de la coalición Sumar -IU, Más Madrid y Comuns-.

Perfilan a la 'número dos' de Bustinduy

Ahora el reto es aún mayor. La asamblea del próximo 11 de julio servirá para renovar a los nuevos co-coordinadores -deben ser dos por estatutos-, entre las voces que piden a Hernández dar un paso atrás y no presentarse a la reelección, en una decisión que la propia implicada no habría tomado y que no se conocerá previsiblemente hasta finales de este mes. Lo cierto es que a día de hoy "no tiene apoyos", según relatan fuentes de la formación. Su principal valedora fue en su día Yolanda Díaz, pero su desaparición en el partido y en la coalición la ha dejado sin apenas apoyos. Entre sus principales valedores se encuentra quien fuera mano derecha de Díaz en el Ministerio de Trabajo, Manuel Lago, o el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro.

Enfrente está el sector crítico, mayoritario, que está visibilizado en la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, a quienes todos miran para postularse a la coordinación junto a Rosa Martínez, quien fuera diputada de Podemos y actual secretaria de Estado de Derechos Sociales, la número dos de Bustinduy en el ministerio. A día de hoy, fuentes del partido apuntan a que tratarán de que haya una única candidatura para evitar ahondar aún más en la división.

El reto del próximo ciclo electoral está claro para Movimiento Sumar: buscar su propio espacio político, sus propias banderas y, en definitiva, su identidad para poder distinguirse del resto. La vivienda o el laboralismo verde, tal como lo han venido definiendo, son algunas de las consignas que hasta ahora han mantenido esta legislatura. En su documento político aprobado este jueves, la formación admite haber pasado de ser un "paraguas político" de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE a un integrante más del denominado "frente amplio" junto a IU, Más Madrid y los comunes.

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En su planteamiento político, Movimiento Sumar también fija las coordinadas en las relaciones con otras formaciones, abriéndose a alianzas coyunturales con partidos de la órbita del "independentismo" pero rechazando integrarlas en esa coalición que desde febrero aspiran a refundar. "No vamos a construir un sujeto común con fuerzas que tienen ideas del Estado diferentes de las nuestras, pero sí podemos construir un programa común y una alianza coyuntural", defiende el documento.