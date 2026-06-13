El juez Pedraz encarga a Hacienda que rastree las cuentas de la empresa con la que Leire Díez planeó cobrar del PSOE

El juez que investiga el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha encargado a la Agencia Tributaria que analice las cuentas de la empresa Andalukadi SL, con la que la "fontanera" planeó cobrar una parte del dinero que le había comprometido abonar el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por sus trabajos. Así consta en una providencia de 13 de marzo, a la que ha tenido acceso esta redacción.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la primera referencia a los pagos que recibió la "fontanera" de los socialistas se localiza en una conversación que esta mantiene el 12 de mayo de 2024 con el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, imputado en la causa. En ella, Díez le informa de la intención que tenía Cerdán de abonarle diferentes cantidades de dinero a cambio de sus actividades contra jueces, fiscales y agentes.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, a la salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

Díez le especifica que los fondos que iba a pagarle Cerdán los podría ingresar "a través de Andalukadi SL directamente"". Y entonces Vicente Fernández responde: ""Como tú lo veas mejor. Pero no sé si el objeto social de Andalukadi SL es el mejor para recibir esos pagos. ¿Los conceptos van a ser cuáles?", preguntó a lo que Leire Díez respondió: "Consultoría. No puede ser otra cosa. No sé si me gusta que lo hagan al despacho de Gaspar Zarrías", el exconsejero andaluz.

Organización Hirurok

Para Fernández, quien junto a Leire Díez y el empresario Antxon Alonso formaba parte de la organización autodenominada Hirurok (que significa nosotros tres, en euskera), "el problema" que veía era "el objeto social de Andalukadi", pues era "muy inmobiliario. Déjame que lo vea bien. La alternativa podría ser Allies si quieres". A lo que la "fontanera" respondió: "AIIies no somos tú y yo".

El socio empresario de Servinabar 200, Joseba Antxon Alonso Egurrola (i), a la salida de la Audiencia Nacional, / Diego Radamés / Europa Press

En sus informes, la UCO pone de manifiesto que Andalukadi SL es una empresa en la que Leire Díez consta como socia única y representante. En la segunda mercantil aludida, Allies & Altera SL, el administrador único es Vicente Fernández.

Esta última conversación tuvo lugar 13 días después de la comparecencia pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. en la que anunciaba su intención de retirarse unos días para pensar si seguía al frente del Ejecutivo. Y ese fue precisamente el inicio de la trama de acoso a jueces, fiscales y agentes de la UCO por parte de la trama, según explica el juez Santiago Pedraz.

Crónica Libre

Por otra parte, la Guardia Civil también alude a la firma Andalukadi SL en relación con el periódico digital Crónica Libre, que habría recibido unos 20.000 euros del PSOE, a través de Santos Cerdán, en el marco de una campaña electoral que en ese momento se estaba desarrollando en Cataluña.

Archivo - El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (d) conversa con el abogado Jacobo Teijelo (i) a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Pero en enero de 2025 la trama tomó la decisión de liquidar Crónica Libre como sociedad, aunque reservándose la posibilidad de seguir utilizando la web. Y el 18 de octubre de 2025 el empresario Javier Pérez Dolset compartió el documento "Contrato Compraventa Crónica Libre.docx" en el grupo de WhatsApp "Crónicos Libres", en el cual también estaban Leire Díez y la periodista fallecida Patricia López.

El citado borrador preveía la compra del medio Crónica Libre, incluyendo su "url, propiedad intelectual, desarrollo informático y todos los elementos informáticos necesarios para la correcta explotación del diario digital" por parte de Andalukadi SL por el precio de 1 euro, concluye la UCO.