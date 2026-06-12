España hace equilibrios con el pacto migratorio: negará la residencia humanitaria pero rechaza externalizar centros de internamiento

El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) entra este viernes en vigor y obliga a aplicar cambios inmediatos en la política migratoria de España, al tratarse de la primera legislación de ámbito comunitario que establece derechos y obligaciones a los estados miembros. El texto se planteó por primera vez a nivel europeo en 2020, echó a andar en diciembre de 2023, bajo la Presidencia rotatoria de España en el Consejo Europeo, y se aprobó definitivamente en 2024 con el apoyo de socialdemócratas, populares y liberales europeos.

Pero la postura del Gobierno que preside Pedro Sánchez dista mucho del apoyo cerrado al nuevo reglamento, y aunque celebra algunos puntos del acuerdo -ser beneficiaria de los mecanismos de solidaridad-, rechaza de plano el Reglamento de Retorno, el más polémico y el que contempla entre otras cosas la creación de centros de internamiento en terceros países, una medida a la que se ha opuesto abiertamente.

Rechazo al Reglamento de Retorno

Desde el Gobierno trasladan su rechazo frontal a este reglamento, uno de los nueve que componen el pacto y que está aún pendiente de su aprobación definitiva, a falta de votarse en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Justifican su rechazo en dos razones. La primera es que cree que "da pasos hacia atrás" en la creación de un sistema común de retorno, como el que ya opera en materia de asilo o fronteras. Considera que deja demasiados aspectos en manos de legislaciones nacionales, "perjudicando la armonización" entre estados miembros.

El segundo motivo es de carácter humanitario. El Gobierno, en una nota difundida del Ministerio del Interior, cree que el reglamento debe salvaguardar "la dignidad, la seguridad y las adecuadas garantías jurídicas, de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad". Una condición que no se cumple, a su juicio, con los centros de internamiento en terceros países, además de advertir de un alto riesgo de litigios por posibles vulneraciones de derechos fundamentales, incluido el principio de no devolución.

Critica además que se aumente el período de privación de libertad hasta 24 meses, "con prórrogas potencialmente indefinidas", al contemplarse -sostiene- "la posibilidad de detenciones en cadena en diferentes Estados miembro sin ningún límite temporal".

Fin de permisos de residencia humanitaria

España sí acatará la norma que impide, a partir de este viernes, emitir permisos de residencia humanitaria, para aquellos migrantes que no puedan acogerse a la protección internacional pero cuya situación personal o el país de origen desaconsejen su regreso. La población venezolana fue la que más se benefició de este tipo de fórmulas.

La nueva regulación migratoria supone un hito que no está exento de polémica, con duras críticas de la izquierda y dudas entre los socialdemócratas -los socialistas y conservadores franceses lo rechazaron en el Parlamento Europeo, por oposición al presidente Emmanuel Macron-. Uno de los asuntos que despierta más rechazo -también en el Gobierno español- es la posibilidad que contempla el nuevo reglamento de crear centro de internamientos en países de fuera de la Unión Europea con los que exista un convenio.

Este mecanismo busca reducir la alta tasa de migrantes irregulares que no pueden ser retornados a sus países de origen una vez denegada su solicitud de asilo. En la UE, sólo el 20% de los inmigrantes con orden de expulsión son devueltos. La creación de estos return hubs es una importante medida disuasoria para desalentar la llegada de inmigración, aunque despierta fuertes críticas en los sectores progresistas. El gobierno italiano de Georgía Meloni ya puso en marcha un modelo similar con un centro en Albania, en un planteamiento que luego tumbaron los propios tribunales italianos.

El Ministerio del Interior ya ha informado de su "oposición" a la creación de estos centros, mostrando así su rechazo a una parte del pacto migratorio. El pasado 4 de junio, en la reunión de ministros de Interior europeos que se celebró en Luxemburgo, Fernando Grande Marlaska ya mostró su rechazo ante el resto de socios europeos y planteó las “serias dudas” que alberga España su “legalidad y proporcionalidad”.

Tareas pendientes

Desde que el pacto migratorio se aprobó en 2024, la Unión Europea ha dado dos años a los países miembros para que se preparen para su implementación. Una tarea que no está completada, y que todavía está por concretarse. Uno de los asuntos pendientes es el sistema Eurodac, un sistema compartido a nivel europeo que recogerá datos biométricos y huellas dactilares de todas aquellas personas irregulares que lleguen a Europa, con el fin de que esta información pueda ponerse en común entre los estados europeos. España aún no ha implementado el sistema e Interior ha informado que todavía "se está llevando a cabo el despliegue de los equipos necesarios" además de los "desarrollos técnicos" para implementar este sistema en nuestro país.

Otro de los aspectos que no se ha desarrollado es en qué se concretarán los mecanismos de solidaridad entre países europeos. El Gobierno celebra que España haya sido considerada como un "Estado miembro bajo presión migratoria", algo que implica ser beneficiaria de la solidaridad europea.

Esto, en base a los reglamentos aprobados, implicará que migrantes irregulares a quienes se les conceda asilo, podrán ser reubicados a otros estados cuando se supere determinada cuota, aunque algunos estados miembros ya han descartado esta opción y han optado, en su lugar, por aportar una retribución económica, algo también contemplado en el pacto migratorio. El mecanismo de solidaridad tendrá que concretarse el próximo 15 de junio en Bruselas, donde se celebrará la primera reunión del 'Foro de nivel técnico de la UE sobre solidaridad" para dar respuesta a esta situación.

Los cambios

Además de fin de los permisos de residencia humanitario, habrá cambios inmediatos en la gestión migratoria española. A partir de ahora, los inmigrantes irregulares no podrán acceder a permisos de entrada hasta que no se evalúe su situación, en un proceso bautizado como 'triajes'. Este proceso puede durar un máximo de 12 semanas, en las que estas personas tendrán que permanecer en centros especializados donde contarán con asistencia jurídica pero donde no se considerará que están en terreno de la UE. Un sistema ideado para agilizar los procesos administrativos, con la concesión o el rechazo de la entrada. En caso de que la solicitud sea denegada, se aplicará la política de retorno.

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Además, en caso de producirse una situación de crisis migratoria como se produjo en 2024 en Canarias, este acuerdo permite activar normas extraordinarias por la que se pueden flexibilizar medidas y se movilizan recursos europeos adicionales para hacerle frente a esa nueva coyuntura.