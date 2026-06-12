Dimite el interventor general de la Junta de Andalucía tras aparecer en los papeles de Leire Díez

La entrada de Miguel Ángel Figueroa en la dirección Intervención General de la Junta de Andalucía estuvo rodeada de polémica y también lo está su salida. El interventor general, que llegó tras el cese repentino de su predecesora, ha dimitido de su cargo este lunes tras conocerse que su nombre aparecía en los papeles de Leire Díez, la fontanera del PSOE, por su responsabilidad en la SEPI en la etapa de Vicente Fernández.

El alto cargo llevaba tiempo pensando abandonar su cargo, pero desde la cúpula de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social se le había pedido que esperara a después de las elecciones para tomar su decisión. Figueroa asumió puestos de responsabilidad en la SEPI junto a Fernández, donde ocupó el cargo de director de empresas participadas, uno de los más importantes del organismo.

El nombre de Figueroa fue puesto en entredicho ya cuando fue imputado Fernández en la trama de la SEPI. La dimisión, adelantada por El Independiente, irá al Consejo de Gobierno que se celebrará el próximo martes, como ha podido conocer El Correo de Andalucía. Pese a todo, en la Junta de Andalucía no hubo en ningún momento una pérdida de confianza en su persona y desde Hacienda subrayan que no ha sido cesado.

Este es un puesto de libre designación, así como el equipo del servicio. Fuentes de la cartera que dirige en funciones Carolina España, sostienen que será sustituido en el cargo por una persona de la propia Intervención General de forma temporal.

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Figueroa, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la gestión administrativa y financiera. Ha sido interventor delegado de la Consejería de Educación (2005-2009); interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración (2009-2013); interventor de Control Financiero (2013-2017), y director de la División de Control de Gasto Público Sanitario de la Intervención General de la Junta de Andalucía e interventor central del SAS, entre 2017 y 2018.