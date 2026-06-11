Toma de posesión
Mañueco ya es presidente de Castilla y León: “Os convoco a trabajar por un futuro común. Juntos podemos conseguirlo”
Tras ser investido el martes por las Cortes, ha jurado el cargo y ha incidido en que sitúa a las personas, “a cada una de ellas”, como objetivo de todos sus actos de presidente: “Es una tierra que no necesita reinventarse, solo creer en sí misma”
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Verónica de Castro
Valladolid
El popular Alfonso Fernández Mañueco ya es presidente de Castilla y León. Este jueves ha jurado su cargo en el Hemiciclo tras ser investido presidente por las Cortes el pasado martes con el apoyo de los procuradores de su partido y de Vox. Arropado por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios presidentes autonómicos, entre otras autoridades; ha destacado que inicia esta nueva etapa “con satisfacción, ilusión y responsabilidad”.
Además, ha remarcado que sitúa a las personas, “a cada una de ellas”, como objetivo de todos sus actos de presidente: “Es una tierra que no necesita reinventarse, solo creer en sí misma”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad Social cambia las normas: los jóvenes de 23 años pueden cobrar el IMV, pero tienen que presentar la Declaración de la Renta
- Suspendidos los conciertos del viernes del Tenerife Music Festival por la visita del papa León XIV
- Los conciertos del Tenerife Music Festival, pendientes de un hilo: Santa Cruz de Tenerife activará su Plan Municipal de Emergencias por la visita del papa León XIV
- Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
- Visita del Papa León XIV a Tenerife, en directo: horario, recorrido, misa y última hora
- Primer paso oficial del nuevo Plan General de Ordenación de La Laguna con el foco en el suelo rústico
- Herido grave un trabajador tras caer desde unos 15 metros en un edificio de Tenerife
- Guía de la visita del papa a Santa Cruz de Tenerife: el puerto, última parada de León XIV en España