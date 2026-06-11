El Gobierno aprobará el techo de gasto para los Presupuestos en julio y acelera el desbloqueo de leyes estrella

El Gobierno ha reactivado el compromiso de presentar los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, de estirar la legislatura, en medio de la tormenta judicial que cerca al PSOE. Después de casi tres años de legislatura sin dar este paso, la intención ahora es darle un empujón a las cuentas públicas de 2027 entre los meses de junio y julio. Para ello, además de presentar el cuadro macroeconómico en el Consejo de Ministros del próximo 23 de junio, como anunció este miércoles en el Congreso el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a mediados de julio se hará lo propio con el llamado techo de gasto y la senda de déficit, según avanzan fuentes de Moncloa.

Se trata así de retomar la iniciativa política y cubrir la agenda hasta el parón estival, cuando son los tribunales los que están marcando los ritmos. En el Ejecutivo quieren ganar tiempo a la espera de una tregua vacacional que implica asimismo una pausa durante el mes de agosto en los procedimientos judiciales abiertos. Tanto es así, que los planes de Moncloa pasan por celebrar el último Consejo de Ministros el 28 de julio y no volver a reunirlo hasta el 1 de septiembre.

Se plantea un parón de hasta cinco semanas, que de confirmarse sería el más largo desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018. En los últimos tres años no llegó a las cuatro semanas, mientras que en en los años 2018, 2020 y 2021 no llegaron a tres semanas. La excepción fue 2019, cuando solo pasaron 13 días sin que se reuniese el Consejo de Ministros.

El viaje del Papa León XIV a España ya está siendo balsámico en el Ejecutivo, aun sin lograr sacudirse el torrente informativo sobre las investigaciones y causas contra los socialistas. Una suerte de tregua papal acabó de romperse en la sesión de control al Gobierno de ayer, con un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo centrado en la corrupción.

Junto a los hitos para avanzar en los Presupuestos que se agolparán entre junio y julio, los socialistas también tratan de lanzar el mensaje de que siguen centrados en gobernar a través del desbloqueo de algunas de las carpetas pendientes. Entre ellas, destaca la ley con la que se pretende prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Fuentes parlamentarias socialistas apuntan a la intención de reactivar la próxima semana la ponencia del proyecto de ley de protección digital a los menores

Fuentes parlamentarias socialistas apuntan a la intención de reactivar la próxima semana la ponencia del proyecto de ley de protección digital a los menores, que lleva meses varada en la comisión de Justicia. Durante los últimos días se han transaccionado alrededor de una veintena de enmiendas con los socios parlamentarios con el objetivo de extender un paquete legislativo para regular las plataformas digitales y poner coto a los denominados “tecnoligarcas”.

En Moncloa se ha dado también orden a los diferentes ministerios para que aceleren antes de verano algunos de los proyectos que tienen en cartera y poder llevarlos a alguna de las siete reuniones del Consejo de Ministros que restan hasta el cierre del curso político. Sánchez hará balance político el mismo 28 de julio en el que se celebrará la última reunión o la víspera. A finales de esa semana tendrá el tradicional despacho con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent para después iniciar formalmente sus vacaciones.

Tramitación “normal” de las Cuentas

Los pasos para la elaboración de los Presupuestos que se darán en estas próximas semanas coinciden con un escepticismo cada vez mayor entre los socios, cuando no un rechazo por la presión de Junts y PNV para adelantar las elecciones generales. Pese a ello, en el Gobierno mantienen la esperanza de atraer los apoyos necesarios por su carácter social. El propio jefe del Ejecutivo, ya aseguró que contarán “con el mayor despliegue de recursos públicos de la historia, especialmente en vivienda”.

En caso de que decaigan, el Gobierno habría exhibido un programa electoral con el que presentarse a la reelección. Además, la responsabilidad de unos comicios anticipados, con la crítica de abrir las puertas de Moncloa a PP y Vox, se trasladaría a las fuerzas que las tumben según reprochan desde Podemos.

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En Moncloa aseguran que su intención es seguir los tiempos “normales” de la tramitación de los Presupuestos, por lo que deberían llevarse al Congreso antes de que acabe el mes de septiembre. Se abriría entonces un plazo de entre dos o cuatro semanas para presentar enmiendas hasta la prueba de fuego de la votación de totalidad. Si prosperase una enmienda de devolución, el proyecto sería tumbado por el Congreso.