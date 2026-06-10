Parlamento
DIRECTO | Nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al Gobierno
El Congreso de los Diputados recupera este miércoles la actividad parlamentaria con una sesión de control al Gobierno
EP
El Congreso de los Diputados recupera este miércoles la actividad parlamentaria con una sesión de control al Gobierno, tras la histórica visita del papa a las Cortes Generales. El Palacio de la Carrera de San Jerónimo será escenario de un nuevo cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el trasfondo de los procesos judiciales que afectan al PSOE y al Ejecutivo y los pactos y negociaciones entre el PP y Vox en Castilla y León y Andalucía.
Precisamente, Sánchez comparecerá en el Congreso el próximo 24 de junio para dar cuentas sobre las últimas informaciones relativas a los presuntos casos de corrupción.
Es la fecha que se ha fijado este lunes en la Junta de Portavoces tras la solicitud de comparecencia que registró el jefe del Ejecutivo hace más de una semana. Casi de forma simultánea a su petición, registraron otra solicitud de comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís y Sumar amagó con hacerlo si no lo hacía a petición propia.
- La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
- La Seguridad Social cambia las normas: los jóvenes de 23 años pueden cobrar el IMV, pero tienen que presentar la Declaración de la Renta
- Muere un conductor tras circular en sentido contrario y provocar una colisión frontal en Tenerife
- Patty Mills, jugador de La Laguna Tenerife, emula al MVP de la NBA antes de la eliminatoria contra el Barça
- Más de 400 empanadas al día: la arepera de Tenerife que conquista a los amantes de la cocina venezolana con sus elaboraciones
- ¿Vas a moverte por Santa Cruz de Tenerife o La Laguna el 12 de junio? Estos son los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV
- El CB Canarias deberá esperar para jugar la Eurocup
- Aviso a los vecinos del Nordeste: La Laguna recomienda evitar la TF-13 durante la visita del papa León XIV a Tenerife