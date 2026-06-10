Secciones

Es noticia
Última hora de la visita del papa León XIV a TenerifeTiempo en TenerifeCB CanariasGuía de la visita de León XIV a La LagunaRecomendaciones para la visita de León XIVCD Tenerife¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento en Canarias?Apagones Santa Cruz
instagramlinkedin
Rufián : "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba"

Rufián : "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba"

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rufián : "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba"

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles, tras las últimas revelaciones sobre el caso Leire, que el límite que ponen al Gobierno sigue siendo la financiación ilegal del partido y ha afirmado: "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba".

TEMAS

Tracking Pixel Contents