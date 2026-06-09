Leire Díez alude en sus notas a vínculos entre Zapatero y un cargo de Chávez que Anticorrupción sitúa en el caso Plus Ultra

Una de las agendas manuscritas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Leire Díez contiene diversos apuntes que habrían sido realizados por la exmilitante socialista en noviembre de 2024 y que ponen en conexión al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con un exviceministro venezolano del Gobierno del ya fallecido Hugo Chávez. Hasta en dos ocasiones se sitúa la anotación "reunión con ZP" acompañada del concepto "nacionalidad" bajo el nombre de 'Nervis'.

Se da la circunstancia de que el viceministro Nervis Villalobos aparece señalado en diversos escritos de la fiscal Anticorrupción Elena Lorente como posible beneficiario de la red internacional de blanqueo de capitales que según los investigadores habría favorecido al expresidente socialista. Fuentes del entorno de Villalobos niegan a este diario que dicha reunión tuviera lugar. Sin embargo, desconocen qué intenciones tenía la propia Leire Díez.

Fuentes de la exmilitante socialista afirman a esta redacción que Leire Díez "jamás" ha estado a la vez con Villalobos y con Zapatero. En este sentido, las citadas fuentes explican que la "fontanera" solo se ha reunido en una ocasión con el expresidente del Gobierno socialista: en la presentación de un sello de Correos de la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander, a la que acudió con Juan Manuel Serrano, diputado por Jaén y considerado la mano derecha de Santos Cerdán.

El caso Zapatero, que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, indaga en la actividad de una organización de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionada con un presunto uso indebido del rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra, que se habría utilizado para 'blanquear' el expolio de grandes cantidades dinero público y recursos venezolanos.

Ismael Oliver (i) y Nervis Villalobos en el Congreso de los Diputados / EL PERIÓDICO

Localizar funcionarios

Precisamente el juez que instruye el denominado 'caso Leire', Santiago Pedraz, ha dictado este lunes un auto solicitando diversas comparecencias de testigos y diligencias de prueba en relación con las actividades de la exmilitante, y una de ellas pasa por requerir a la Guardia Civil un informe "sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad española correspondiente a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas", así como el expediente completo tramitado a tal efecto y la identificación de los funcionarios encargados de la tramitación de dicha solicitud.

Anotación en la agenda de Leire Díez sobre el exviceministro venezolano Nervis Villalobos y Zapatero sobre su nacionalidad / EP

La referencia a "reunión con ZP" y "nacionalidad" de Nervis Villalobos aparece en un cuaderno de tapa azul de Leire hasta en varias ocasiones ocasiones. En la segunda, bajo el epígrafe 'preguntas 111.129' aparece escrito el nombre de pila del exviceministro del que salen tres flechas a otros tantos conceptos (nacionalidad/Banco de España/reunión con ZP). Unas páginas después la "nacionalidad de Nervis" vuelve a mencionarse, tras el epígrafe 'Asuntos abiertos', según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Según los investigadores, la propia Díez habría maniobrado para concederle la nacionalidad española a cambio de informaciones comprometedoras sobre el fiscal anticorrupción José Grinda y el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa de Begoña Gómez. Se apuntan indicios de que el exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán --igualmente imputado--y Díez se habría interesado por el expediente de nacionalidad del venezolano, que gracias a su mediación también habría conseguido abrir cuentas bancarias en España, que más tarde fueron cerradas por el SEPBLAC, el servicio de prevención de blanqueo de capitales.

Cliente de blanqueo

En lo que respecta al caso Plus Ultra, la fiscal Lorente sitúa a Villalobos como cliente de la red de lavado de dinero de la que se investiga hasta donde llegaría la implicación de Rodríguez Zapatero junto a otras personas, todos ellos con antecedentes policiales o judiciales en España. En concreto con Angélica Barrios Noriega, venezolana con pasaporte español, ex empleada de la Oficina Nacional del tesoro de Venezuela, detenida en dos ocasiones por el Grupo 22 de la Brigada de Blanqueo y extraditada y Francisco Javier D'Agostino Casado, empresario venezolano investigado por EEUU.

En relación con Nervis, se da la circunstancia de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya ha señalado varios días del próximo mes de octubre para juzgar a la histórica empresa asturiana Duro Felguera y a otras 11 personas entre directivos de la compañía y personas implicadas en el pago de mordidas que habrían llegado a los 105 millones a, entre otros, al que fuera viceministro de Energía Villalobos. A cambio, la empresa española habría obtenido la adjudicación en 2009 de un macroproyecto para atender el crecimiento de la demanda eléctrica en Caracas.

Extorsión a un fiscal

Por otra parte, agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) requisaron 258.000 euros en efectivo al registrar en septiembre pasado, a petición de la Fiscalía de Zúrich (Suiza), la vivienda en Madrid y las oficinas profesionales del exviceministro venezolano. Según el juez Pedraz, este excargo del Gobierno de Hugo Chávez, en colaboración con su abogado, Ismael Oliver, habría anunciado a la 'fontanera' del PSOE "la posibilidad de abonar 300.000 euros al fiscal José Grinda por, entre otras cosas, archivar sus procedimientos".

El fiscal José Grinda a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Gustavo Valiente / Europa Press

El magistrado Pedraz explica en el auto en el que justificaba su entrada en la sede socialista de Ferraz el pasado 27 de mayo que en el "propósito de desprestigiar a Grinda también participó el abogado Ismael Oliver, cuyo cliente Nervis Villalobos, fue investigado en los casos Duro Felguera y Columbus por este fiscal". En este sentido, trató de "condicionar la actuación del fiscal en dichos procedimientos utilizando el testimonio de una mujer (Miriam Serrano) que mantenía un pleito" contra el representante de Anticorrupción.

Además, las autoridades suizas, que reclamaron el registro de la vivienda al juez Pedraz, mantienen bloqueados fondos a Villalobos y a dos de sus hijos. También tiene abierta una causa en Estados Unidos por blanqueo de capitales, otro dato que igualmente refleja Leire en sus apuntes. A todos ellos se les acusa de saquear las cuentas de empresas públicas del país sudamericano para comprar inmuebles de gran valor en España.