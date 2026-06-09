Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Villarejo declara en el juicio de Kitchen que Rajoy "a través de terceros" le pedía que le informara porque "no se fiaba del ministro"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado en el juicio del caso Kitchen que el entonces director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino le encargó que captara "como colaborador a una persona", en alusión a Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas, y que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, "a través de terceros", le pedía "que le informara directamente porque no se fiaba de las versiones que le pudiera contar el señor ministro, a ese señor que está todo el día rezándole a las vírgenes", ha dicho, en referencia a Jorge Fernández Díaz.

En otro momento, Villarejo ha explicado que las fuentes que captó le dijeron que Bárcenas "grababa todo", por lo que después ha explicado que daba por hecho que dispondría de "grabaciones del señor Rajoy y tendría grabaciones de sus movimientos económicos. Ojalá hubiera encontrado algo que afectara al señor Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión", ha completado.

En cuanto a la denominación de operación Kitchen, el comisario Villarejo ha explicado que con "esta acción de inteligencia" se trataba de llegar "hasta el fondo de la cocina de Luis Bárcenas, de dónde cocina él sus cuentas bancarias; y por eso a cada una de mis fuentes les identifiqué como cocinero 1, cocinero 2. La Kitchen es un nombre periodístico, que encajaba bien", ha completado.

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