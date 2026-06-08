La trama de Leire Díez cobró 40.000 euros tras recibir Cerdán en Ferraz a directivos de Tubos Reunidos, la empresa rescatada con 112,8 millones

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela que la trama de la "fontanera" del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández cobró 40.000 euros después de que el entonces secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, recibiera en la sede del partido en la madrileña Calle de Ferraz a directivos de Tubos Reunidos, la empresa vasca que había sido rescatada en 2021 con 112,8 millones de dinero público y fue registrada el pasado 4 de junio por los agentes del Instituto armado.

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca

"Se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos Cerdán", explican los agentes, que después le señalan de forma directa: "Cabe traer a colación una reunión que se celebró el 13 de noviembre de 2024 en el despacho de este último en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz. En esta reunión participaron el propio Santos Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos. Con razón de esta operativa, Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos", dice de forma literal el informe de la UCO de 26 de mayo de 2026, al que ha tenido acceso esta redacción.

114.950 euros

La UCO afirma que la presunta organización criminal autodenominada Hirurok (nosotros tres en euskera) compuesta por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso --socio de Santos Cerdán "de forma velada" en la firma Servinabar-- habría percibido 114.950 euros a través de la empresa Mediaciones Martínez, a cambio de lograr el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, a la salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

"En este caso, se pudo comprobar cómo Leire Díez y Vicente Fernández, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos Cerdán y Antxon Alonso para impulsar el mismo", prosigue la UCO, que después resalta que "las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación"' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV), lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión". En este sentido, la UCO descubrió en una de las agendas intervenidas a Vicente Fernández "una anotación manuscrita fechada el 23 de marzo de 2019, que dice: "Contacto empresa Santos Cerdán".

Grupo Forestalia

La UCO señala otra operativa sospechosa en la que también habría participado Cerdán, en este caso con el Grupo Forestalia. "Vicente Fernández habría efectuado algún tipo de actividad ante Sepides que, aparentemente, podría haber propiciado que la empresa pública aprobara una inversión de 17,32 millones de euros a favor de la sociedad Arapellet SL, perteneciente al Grupo Forestalia. Por este otorgamiento se había pactado previamente el pago de 200.000 euros a Hirurok (Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso-Santos Cerdán. Si bien, hasta la fecha se desconoce cuál habría sido su forma de abono", prosigue el oficio.

Antxón Alonso, el pasado mes de enero en una comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. / EUROPA PRESS / EDUARDO SANZ

Después los agentes desvelan que "Cerdán participó directamente hasta en dos ocasiones, concretamente en dos reuniones que Vicente Fernández y Antxon Alonso habrían mantenido con el presidente de Forestalia, Fernando Samper Rivas, en su domicilio de Zaragoza, los días 24 de mayo de 2021 y 12 de julio de 2021".

Servinabar y Cerdán

El informe de la UCO relata, finalmente, que el inicio de la organización Hirurok tiene su origen "en la figura de Santos Cerdán, quien habría puesto en contacto a sus integrantes, participando en las reuniones iniciales e, indiciariamente, poniendo en marcha la actividad del grupo".

El papel de Cerdán, que según los agentes se encontraba "en un estadio superior a los componentes del grupo Hirurok", resulta relevante porque habría sido quien encomendó a Leire Díez "coordinar y ejecutar, junto a otra serie de personas, una serie de actuaciones que tenían por objetivo último proteger los intereses del Gobierno y el PSOE, puestos en juego con motivo de las diferentes causas judiciales que, de alguna forma, los podían afectar en ese momento", dice la UCO, que de esta forma conecta la trama de la SEPI con el acoso de la "fontanera" a jueces, fiscales e integrantes de la Guardia Civil.

A través de la mercantil Servinabar, en la que Vicente Fernández fue contratado y que la UCO atribuye a Antxon Alonso y al propio Cerdán (45%), "el grupo Hirurok canalizó parte de las ganancias generadas fruto de la actividad supuestamente delictiva desarrollada. Concretamente, al menos un total de 117.612 euros".