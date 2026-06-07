Festival
Pedro Sánchez viaja por sorpresa a Barcelona para asistir al Primavera Sound
Tras recibir al papa León XIV en Madrid, el presidente del Gobierno se ha desplazado con su mujer, Begoña Gómez, para disfrutar del festival musical, donde ha estado acompañado también por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido este sábado a la última jornada del Primavera Sound, el festival barcelonés en el que ha podido ver a grupos como Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX o el concierto sorpresa de Olivia Rodrigo.
Después de recibir al papa León XIV en Madrid este mismo sábado, Sánchez ha viajado a Barcelona junto a su mujer, Begoña Gómez, para asistir al Primavera Sound, uno de los mayores festivales del mundo.
En su visita, que no ha aparecido en la agenda presidencial hasta las 19:00 horas, ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
Además, el ciclo también ha recibido otras visitas institucionales como la del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
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