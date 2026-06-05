Caso Leire
La presidenta del Poder Judicial insiste ante las críticas contra los jueces: "Todo intento de injerencia amenaza el Estado de Derecho"
Perelló menciona la existencia de "veladas campañas de desprestigio" durante la clausura de unas jornadas jurídicas
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha aprovechado este viernes su intervención en la clausura de unas jornadas jurídicas para volver a referirse a los ataques que desde determinados ámbitos políticos se siguen realizando contra jueces que instruyen causas que afectan al partido en el Gobierno, tras el estallido del caso Zapatero y el que indaga en supuestos pagos del PSOE para alimentar una trama dirigida, precisamente, a sabotear causas judiciales.
"Todo intento de injerencia en la independencia judicial supone una amenaza para el Estado de Derecho”, ha manifestado, para insistir en que los jueces deben “ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas campañas de desprestigio” y reiterar su “absoluto respaldo” a los miembros de la Carrera Judicial.
Actúa así en la línea adoptada desde el pasado martes por la Comisión Permanente del órgano de Gobierno de los jueces, una petición de respeto que no le pareció suficiente a una gran parte de la carrera. De hecho, todas las asociaciones de jueces y fiscales --menos las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia e Unión Progresista de Fiscales-- no tardaron en elaborar conjunto en el que acusan al Consejo de "falta de contundencia" y exigiendo a la fiscal general del Estado que se pronunciara al respecto. Si bien Perelló ha insistido en la defensa de los jueces, Teresa Peramato no ha realizado pronunciamiento alguno por el momento.
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