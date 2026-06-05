Caso Leire
Pedraz accede a la petición de la UCO y reclama la información bancaria durante dos años del PSOE y las cuentas de Leire Díez
La Guardia Civil extiende sus sospechas tras serle aportada una factura que apunta a que se pagó a la trama inflando el precio por publicidad de las Elecciones Europeas en 2024 en un medio digital
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha accedido a las peticiones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la trama de Leire Díez y ha solicitado a la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) que elabore un informe que contenga toda la información de movimientos bancarios del PSOE durante los ejercicios de 2024 y 2025, el periodo que coincide con la actividad de la supuesta 'fontanera' Leire Díez.
También se pide la misma información sobre varios de los imputados en este procedimiento, que indaga pagos realizados desde el partido en el Gobierno para alimentar una trama que buscaría sabotear causas judiciales que afectan a sus miembros.
En concreto, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se pide información sobre "cuentas bancarias en las que figuran como titulares, autorizados o cualquier otra figura; Imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo; relaciones societarias (Socios y Administradores, sociedades de las cuales es Administrador o Socio, autorizado en cuentas bancarias de personas jurídicas, participantes y participadas, representantes y representados)". Añade que, "en su caso" se parte presentación del modelo 750 (amnistía fiscal).
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterrizaje de emergencia de una avioneta en Tenerife
- El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
- Adiós a la cartera tradicional: la UE cambia las normas y los tinerfeños podrán llevar toda la documentación oficial en el móvil a partir de 2027
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: el Supremo obliga al SEPE a cambiar el criterio sobre los pensionistas que pueden cobrar la ayuda
- Bienvenida al verano 2026 en Santa Cruz de Tenerife: conoce los horarios y actuaciones para que no te pierdas nada de esta fiesta de blanco
- Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna
- El Bar Arure en Santa Cruz de Tenerife: medio siglo preparando los mejores bocadillos de pata
- Hacienda y el Banco de España lo avisan: multas y vigilancia de la AGencia Tributaria si sacas o ingresas estas cantidades de dinero del cajero