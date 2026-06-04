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Situación política y judicial del PSOE, la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero

¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz

David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz / Pool

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido.

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