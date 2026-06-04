Situación política y judicial del PSOE, la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

Primero, turno para Gallardo

La jornada arrancará con la declaración de Miguel Ángel Gallardo y, a continuación, será el turno de David Sánchez. En tercer lugar comparecerá la exdirectora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Elisa Moriano; después lo hará la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, seguida de la exdirectora de Recursos Humanos de la institución provincial, Juana Cintas.

La sesión dedicada a la declaración de los once investigados se desarrollará este jueves de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. Si no diera tiempo a concluir en esa fecha, el calendario prevé continuar el viernes día 5 hasta las 14,00 horas.

Una vez hayan declarado los once investigados, el juicio proseguirá los días 8 y 9 de junio, jornadas en las que se presentarán los informes finales de las distintas partes personadas en la causa.