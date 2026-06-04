Sánchez gana tiempo al activar los Presupuestos de 2027 a modo de cartel electoral y cuestión de confianza

El Gobierno lleva desde el inicio de la legislatura posponiendo su compromiso de presentar unos presupuestos. Con diferentes argumentos, como el adelanto electoral de las elecciones catalanas en 2024 o el estallido de la guerra de Irán, se ha ido justificando el retraso de las fechas previstas para situar ahora el calendario definitivo en el segundo semestre del año. En medio de la tormenta judicial que cerca al PSOE, Pedro Sánchez movió ficha este miércoles para anunciar que se activarán los Presupuestos correspondientes a 2027. Su tramitación en el Congreso arrancaría a la vuelta del verano y se convertiría en una suerte de cuestión de confianza coincidiendo con la recta final de su mandato.

El proyecto que se llevará primero en el Consejo de Ministros servirá también a modo de cartel electoral. De hecho, el jefe del Ejecutivo ya avanzó que contarán “con el mayor despliegue de recursos públicos de la historia, especialmente en vivienda”. Frente a la presión de socios como PNV y Junts para adelantar las elecciones y la amenaza de una moción de censura por parte del PP y Vox, Sánchez quiere ganar tiempo al menos hasta el parón estival, buscando una tregua con la pausa de los procedimientos judiciales en agosto, y tratando de agitar la agenda para tomar algo de iniciativa política.

La apuesta está lejos de ser un todo o nada al preverse la votación en el último trimestre del año. En el improbable caso de que las cuentas saliesen adelante, se pondría el broche a la legislatura y se consumaría con el oxígeno necesario. En caso de que decaigan, Sánchez habría exhibido un programa electoral con el que presentarse a la reelección. No en vano, las cuentas se han bautizado ya como "sociales", con la mirada puesta en la vivienda, el refuerzo de los servicios públicos, la atención a la dependencia. En este caso, desde Podemos vienen meses reprochando que la responsabilidad de un adelanto electoral, con la crítica de abrir las puertas de Moncloa a PP y Vox, se busque trasladar a las fuerzas que tumben las cuentas públicas.

En Moncloa intentan mostrar optimismo y evitan encuadrar este movimiento en un cálculo político. Tanto es así que incluso no dan por perdido el voto de Junts, que hace meses rompió con el Gobierno, al entender que la futura vuelta de Carles Puigdemont es una ventana de oportunidad para atraer su apoyo. El propio Sánchez insistió este miércoles durante la clausura de las jornadas del Cercle d'Economia en Barcelona en su voluntad de cumplir los acuerdos de Bruselas con Junts y la hoja de ruta fijada con ERC. Concretamente, mostró su deseo para la pronta “aplicación total de la ley de amnistía” a la espera de la sentencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea).

Fuentes del Gobierno reconocen también su compromiso de que se produzca una reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de Junts, aunque aseguran que ahora mismo no está sobre la mesa. Aun con diferentes posiciones dentro del Ejecutivo, la idea de este encuentro siempre fue enmarcarlo como colofón a una negociación presupuestaria.

El Gobierno aísla a Sánchez del caso Leire

El anuncio de Sánchez, que el Gobierno se guardaba pese a deslizar en privado la pretensión de enterrar los presupuestos de este año para apostar por presentar los del siguientes, se produjo al mismo tiempo de la filtración de parte del sumario del caso Leire Díez. En este se recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se sostiene que la trama buscaba "proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

En el Ejecutivo niegan cualquier conocimiento por parte de Sánchez y encapsulan la trama en el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, contra quien ya se tomaron medidas “contundentes” hace un año al forzar su dimisión. “Nosotros ya echamos a Santos Cerdán. Si alguien ha hecho algo ilegal que lo pague”, apuntan los socialistas. En esta línea, insisten en que no se conocía la vinculación de Leire Díez con el partido y que si se le pagó con dinero de la organización fue que lograron “engañar” al PSOE.

Incluso Emiliano García-Page, el presidente mancheago tan crítico con su partido y con el Sánchez, admite que podría ser que el líder socialista no supiera nada de lo que hacía su secretario de Organización, al tiempo que reconoce que puede ser dificil de creer para la ciudadanía. No obstante, defendió que si el presidente no sabía nada y fue engañado, el PSOE como partido debía personarse como perjudicado en la causa.

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Sobre la investigación contra José Luis Zapatero, el gobierno combina su defensa a la presunción de inocencia con el intento de blindaje por el hecho de tratarse un expresidente, sin relación formal con el Consejo de Ministros. De ahí que intenten rebajar la presión judicial y política concluyendo que no están en la misma situación que hace ahora un año, cuando se destapó el caso Cerdán.